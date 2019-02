Se prueba. Desamparados practicó ayer en turno matutino y recién hoy por la tarde hará fútbol para ir afinando detalles de cara al duelo ante Chaco For Ever.

Clave y trascendental. Así será para las aspiraciones de Desamparados el encuentro ante Chaco For Ever. El Víbora, que viene de empatar ante Resistencia, realizará hoy por la tarde el ensayo formal de fútbol en donde su técnico Víctor Hugo Andrada irá definiendo el equipo de cara al choque que disputará el domingo a las 20.30 horas y que será valido por la tercera fecha de la Segunda Fase del Federal "A". Dicho encuentro será arbitrado por el cordobés César Ceballo.



La practica de fútbol tendrá lugar hoy desde las 17 horas en El Serpentario. Allí, "Copito" comenzará a probar el equipo que parará ante los chaqueños. El punto conseguido ante Resistencia en Chaco dejó conforme al entrenador y si bien ya tiene a disposición a los volantes Pablo Jofré y Nicolás Sottile, es probable que el DT no varíe demasiado. Jofré ya cumplió con la fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla y estará a disposición, en tanto que Sottile ya se recuperó de una molestia que lo aquejaba.



Desamparados buscará hacer valer el punto que consiguió en Resistencia y también su localía, donde ya le ganó a Maipú en la fecha inicial con gol de Carlos Fondacaro. Enfrente tendrá al necesitado Chaco For Ever que viene de perder por goleada como local y que buscará de visitante su recuperación. El equipo que conduce Luis Medero entrenará hoy por la mañana y en la siesta emprenderá viaje para llegar a San Juan mañana. Recién aquí el DT hará algunos minutos de fútbol y confirmará su alineación sabiendo que deberá buscar los reemplazos del lateral izquierdo Manuel Morello y el volante central Oscar Gómez, expulsados ante Estudiantes.



Sabiendo que el torneo es corto y que restarán sólo cuatro fechas, ganar de local es vital para Sportivo que este domingo ante su gente buscará dar un nuevo paso a su gran objetivo.

Mañana comienza la venta de entradas



Es mucha la expectativa de los hinchas de cara al choque entre Desamparados y Chaco For Ever. Las entradas se pondrán a la venta mañana desde las 17 horas y tendrán los siguientes valores: General: 250 pesos: Popular damas, menores y jubilados: 150; Platea baja y alta: 300; Platea baja y alta damas, menores y jubilados 200 pesos. Los socios en tanto ingresan a la popular sin cargo y para cualquiera de las plateas deberán abonar 50 pesos. Además, hasta fin de mes continúa la amnistía para sumar socios, los interesados deben acercarse a la secretaría del club.