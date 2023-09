El volante de River Plate Ignacio Fernández advirtió esta noche que "no" estaba "molesto" por las filtraciones sobre comentarios críticos que el director técnico Martín Demichelis habría vertido en privado a algunos periodistas partidarios respecto de algunos futbolistas del plantel, pero advirtió que es necesario "mantener la tranquilidad ante lo que se dice por afuera del grupo".



"Los últimos comentarios no me molestaron, pero eso sí, como grupo nosotros debemos estar tranquilos respecto de lo que se diga por afuera, ya que muchas veces se habla sobre cosas que no ocurren. Y para eso debemos trabajar puertas adentro, que es lo que nos corresponde hacer", advirtió a ESPN el ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Temperley durante la cena llevada a cabo esta noche por la Fundación River.



"Por ejemplo yo vengo de jugar en Brasil (Atlético Mineiro) y pensaba que allá era más tranquilo el ambiente del fútbol que acá, pero comprobé que no es tan así, porque ellos también sufren bastante el tema de los hinchas y la relación con la prensa es bastante complicada", sentenció.



En el mismo evento, en tanto, el presidente riverplatense, Jorge Brito, también transitó por el mismo camino que "Nacho" al rescatar que en el club que conduce tienen la suerte de contar con "grandes seres humanos y profesionales, como los son los jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva".



"Por eso quiero decirles a todos que se queden muy tranquilos porque estamos tan o más unidos que nunca, y que en este club se va a seguir trabajando de la manera que lo hicimos hasta ahora, precisamente porque somos River", expresó.