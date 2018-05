PRESENTE. Facundo Campazzo dirá presente en San Juan.



Un lujo. Eso se darán los sanjuaninos, amantes del básquetbol o no, el próximo 28 de junio cuando la Selección Argentina llegue a San Juan para disputar un encuentro por la Ventana Eliminatoria que busca clasificar a los mejores al Mundial en China 2019. Dicho encuentro fue presentado ayer al mediodía en Casa de Gobierno y contó con la presencia estelar del director técnico del seleccionado, Sergio Hernández.



El "Oveja" llegará a la provincia con un selectivo integrado por los jugadores que juegan en la liga europea que no pudieron hacerlo en los encuentros clasificatorios anteriores por los compromisos junto a sus equipos. Entonces, es posible que estén en el Cantoni como Nicolás Laprovittola (ex San Antonio Spurs ahora en Joventut de Badalona de España), Facundo Campazzo (Real Madrid) o Patricio Garino (Baskonia). Pero quien más atraerá la atención será Luis Scola, integrante de la Generación Dorada, ex Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklin Nets (jugó 10 años en NBA) y actualmente en Shanxi Brave Dragons, de China, sin dudas una leyenda viviente del básquetbol argentino.



Por todo eso, el encuentro desde ya genera demasiada expectativa. Sobre todo porque la Albiceleste llegará 14 años después a jugar por un encuentro oficial y con sus estrellas (en aquella oportunidad fue un triangular preparatorio para un Sudamericano junto a Chile y Uruguay).



En la cita de ayer participaron el gobernador Sergio Uñac, el secretario de Deportes, Jorge Chica, el presidente de la Confederación Argentina de Basquet, Federico Susbielles y el presidente de la Federación Sanjuanina Darío Bustos. "Hay presente en San Juan, en el deporte y en el básquet. Nuestro proyecto es claro. Agradecemos a la Confederación por confiar y nos comprometemos a trabajar duro para generar una fiesta el 28", señaló Uñac. Susbielles devolvió el agradecimiento y acotó: "Nosotros apostamos desde hace tiempo por el desarrollo de la disciplina en lugares donde no estaba tan explotada. Y San Juan, hoy en día, es un ejemplo de lo que pretendemos. Estamos contentos por el respaldo y agradecidos por la calidez".



Hernández, quien se dio tiempo para sacarse fotos y fue ovacionado una y otra vez por los presentes, dijo. "Estoy impactado por la recepción que nos han dado, por la mentalidad de su Gobernador, quien apuesta tanto por el deporte. Tendremos por delante un partido muy complicado ante Panamá y esperamos poder estar a la altura de la expectativa", indicó.



Argentina en San Juan disputará su quinto partido de Eliminatorias. Hasta el momento ganó tres encuentros (Paraguay dos veces y Panamá, como visitante) y una derrota (con Uruguay en Olavarría). El equipo comenzará su concentración el 18 de junio en Buenos Aires, donde trabajará en las instalaciones del Cenard de cara al juego en San Juan.



El choque entre Argentina y Panamá llega en el mejor momento del básquetbol sanjuanino, que con esta nueva dirigencia se encuentra realizando un enorme trabajo para el crecimiento de las divisiones formativas. Lógicamente un evento de esta magnitud servirá para fomentar la disciplina y como dijo "Oveja", con un Cantoni repleto.





Precios accesibles



Demasiada expectativa genera en la previa el encuentro entre las selecciones de básquetbol de Argentina y Panamá, con respecto a ese encuentro ayer en la conferencia de presentación se oficializaron también los precios de las entradas que tendrán un valor accesible. Las populares Norte y Sur tendrán un valor de 200 pesos, mientras que las plateas costarán 400 pesos. Las mismas podrán adquirirse desde la semana próxima en Ticketek y también en los clubes sanjuaninos donde se practica la actividad. Como es sabido, el Estadio Aldo Cantoni cuenta con capacidad para 7 mil espectadores es por eso que los organizadores especulan que los tickets se agotarán tratándose de un encuentro internacional donde la Albiceleste contará con las máximas figuras como Campazzo, Laprovittola y Scola.

* Hernández: "Panamá será duro"



El técnico de la Selección Argentina hizo un breve análisis del rival que enfrentarán en el Aldo Cantoni por la quinta fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en China: "Panamá no tiene quizás mucha prensa, por eso no es un rival archi conocido, pero es un equipo duro, creo que el espectáculo está garantizado", dijo Hernández. Argentina ya le ganó a los panameños en la segunda fecha de las Eliminatorias por 68-59 como visitante. Nicolás Laprovittola fue el goleador, con 19 puntos.