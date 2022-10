Álvaro Bautista (37) ya anotó su nombre entre los ganadores de SBK en el Villicum, en 2019. Por entonces venía de entrar al Superbike tras varios años en MotoGP y aquella primera temporada con Ducati finalizó ese mismo año. Luego corrió en Honda para regresar en 2022 a la marca italiana. Y ese retorno por ahora va fenomenal, porque el carismático español es líder absoluto del Mundial, con 56 puntos por sobre el actual campeón, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), y tiene 82 más que Jonathan Rea (Kawasaki). Con tres fechas por cumplir, incluida la de San Juan, Bautista no parece sentir la presión y además de elogiar el circuito, dio a conocer su particular forma de encarar el último tramo del campeonato, el que lo puede ascender al olimpo del World Superbike.

-En Argentina no se menciona la palabra completa por cábala, ¿pero ya se siente "camp"?

-No me siento "camp", siento que estoy disfrutando mucho, que estamos siendo muy competitivos y creo que este año la lucha en las carreras es muy bonita. Disfruto cada vez que me subo a la moto y estoy dando lo mejor de mí. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva, tanto a nivel físico como mental.

-¿Qué diferencia tiene este ciclo con el anterior en Ducati?

-Hace tres años fuimos muy rápidos, pero también cometimos algunos errores. Creo que me faltaba mucha experiencia, era mi primer año en Superbike, con otros neumáticos, otras motos y algunos circuitos que no conocía; y esa falta de experiencia al final nos pasó factura.

Después de dos años difíciles en Honda, volví a Ducati y he mejorado mucho como piloto, he aprendido de las dificultades y creo que todo eso me ha hecho fuerte. También me he encontrado con una moto más experimentada, ya que los técnicos la han mejorado mucho, sobre todo los puntos débiles.

En definitiva, creo que las dos partes hemos ganado en experiencia y eso es lo que ha hecho una gran diferencia.

-Técnicamente, ¿cuáles han sido esos puntos débiles que mejoraron?

-Creo que hemos hecho una moto más estable y que no depende tanto de las condiciones de cada trazado en particular. Hace tres años, en algunos circuitos la moto funcionaba muy bien y en otro no. No tenía el mismo feeling de un trazado a otro y ahora eso cambió.

Tenemos una moto más equilibrada y de una pista a otra puedo tener más o menos la mismas sensaciones, casi con el mismo nivel de competitividad.

-¿Entonces cuánta importancia le da a la última victoria en Portimao, un trazado que se suponía no favorecía a la marca?

-Era un fin de semana difícil porque era una pista más favorable para Toprak o Rea. Entonces, esa victoria fue importante no sólo a nivel punto sino también psicológico. Fue decir: "Ey, estoy aquí, no voy a dar nada por perdido, voy a luchar hasta el final, independientemente de la clasificación en el campeonato".

-¿Cómo maneja la presión en la lucha por el título?

-Ahora mucho mejor, quizás por la edad. Veo las cosas desde otro punto de vista e intento no pensar en la presión, sino en disfrutar de mi moto, del equipo, el estar centrado y sacar lo mejor sin, pensar en los resultados.

-¿Con qué expectativa encara la Ronda en el Villicum?

-En mi primera carrera aquí gané y eso fue muy bonito. Pero no tengo ninguna expectativa. Hay que ver este viernes (por hoy) las condiciones de pista, trabajar y a partir de ahí ser competitivos, sin cometer errores, siendo precisos, estando centrados en cada momento del fin de semana. Luego, a nivel resultados no tengo ningún objetivo, que venga lo que tenga que venir.

-¿Qué implica para un piloto de SBK esta etapa transoceánica, venir a San Juan y correr en el Villicum?

-El sitio es espectacular. Es un circuito rodeado de montañas, es increíble. Y sobre la ciudad, en San Juan me siento querido porque al ser latino somos muy parecidos. Es como si estuviera en España. Estoy contento de venir, correr aquí y ojalá que pueda venir muchos años. Es más, mucha gente de acá me ha regalado vinos y me siento muy agradecido por esa cordialidad. Aunque no lo hago mucho, de vez en cuando me gusta tomar una copa y la verdad que acá tienen vinos de muy buena calidad, al igual que en España.

-¿Qué representa para usted el Circuito San Juan Villicum?

-Es uno de los mejores circuitos de todo el calendario. Es muy técnico y tiene varias curvas diferentes, entonces trabajar con la moto es complicado. A nivel técnico, es difícil encontrar una buena puesta a punto para ser competitivos en todos los sectores. Tienes que sacrificar en algunas partes para ser mejor en otras. Es un circuito de nivel mundial de los mejores que hay y estoy contento de poder disfrutarlo.

Ganador

12 Carreras lleva ganadas Álvaro Bautista este año, para sumar hasta ahora 448 puntos en el Mundial, mientras que su perseguidor inmediato, Razgatlioglu, tiene 392. Ducati no gana el Mundial hace 11 años.

Comienza la acción en Albardón

Tras la presentación oficial de la carrera, en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Sergio Uñac, quedó todo listo para la cuarta presentación mundialista del SBK en San Juan. Las autoridades destacaron la continuidad del Villicum en el calendario y la expectativa que genera la carrera en los fanáticos. Y de esta manera, encendieron los semáforos para el fin de semana.

Hoy, con la apertura de los portones bien temprano, desde las 9,15 la actividad oficial contempla las prácticas libres del SBK y la SSP; a la vez que el Superbike Argentino, con la presencia de siete representantes sanjuaninos, también cumplirá con los entrenamientos.

Mañana, en tanto, las dos divisionales de la World Superbike disputarán la Superpole y la Carrera 1; mientras que el SBK Argentino concretará su clasificación.

Y el domingo, en tanto, las finales del Argentino y las carreras de Superpole y la 2 del Mundial.