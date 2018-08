Decisiones. Walter Coyette decidió esperar hasta el límite a los defensores que tienen problemas físicos desde el comienzo de la semana y aún no pudo decidir la formación.

El empate en Córdoba en el debut dejó sus secuelas. Ya en el mismo partido, San Martín se quedó sin Gonzalo Prósperi, desgarrado finalmente, pero la racha terminó por dejarle la defensa entre signos de interrogación. Porque en el cierre del partido contra Belgrano, el marcador central Juan Rodríguez terminó dolido y se confirmó luego una severa contractura. Pero el otro Rodríguez de la defensa, el lateral uruguayo Gianni Rodríguez, evidenció sobrecarga y no pudo trabajar con normalidad en el regreso a los entrenamientos de lunes y martes. Para completar la adversidad en la primera defensa que eligió Walter Coyette, el miércoles el otro central Adrian Puchetta también sintió molestias musculares y eso lo puso en duda para jugar con Patronato este domingo. Ante ese panorama, este jueves, que era día de fútbol para definir la formación para el debut como local, el entrenador Walter Coyette ensayó con varias defensas sin poder confirmar nada. La idea del técnico verdinegro es esperar la evolución de los futbolistas inclusive hasta el sábado para terminar de armar su equipo. Este viernes volverán a hacer fútbol pero será práctica a puertas cerradas y puede que ahí, Coyette ya defina cosas. En el terreno de las especulaciones, el regreso de Francisco Mattia a la formación en Belgrano donde estuvo en el banco de suplentes le abrió una opción de jugar en la zaga central, otro de los que también se anota es Facundo Erpen, quien ya recuperó tiempo en cuanto a lo físico y tampoco se puede descartar al juvenil Francisco Álvarez. En los laterales, Alex Silva es número puesto por la derecha y de no llegar Gianni Rodríguez se abre la chance de Federico Milo.



En el mediocampo, el regreso de Matías Fissore tras su paternidad cuando parecía ya número puesto, le quitaría lugar a Franco Cristaldo de buen rendimiento en Córdoba. Si eso sucediera, un probable mediocampo sería con Fissore y Gelabert como volantes centrales más Cardozo y Mosca como externos. Adelante, la dupla Martín Bravo-Palacios Alvarenga no tiene discusión aunque habrá que esperar las dos últimas prácticas para ver finalmente cómo formará San Martín.



Las lesiones han marcado el panorama de preparación para San Martín pero Coyette apuesta primero a bancarlos hasta el límite y luego apelar al recambio para terminar de armarse contra Patronato de Paraná que de local no pudo ganar en su debut ante Colón de Santa Fe.

Socios y entradas



Se viene el comienzo como local de San Martín en la Superliga y desde la directiva del club verdinegro apuntan a asociar para generar el respaldo que necesita el equipo. Por eso, están asociando a quienes estén interesados con tres categorías: Activo, 250 pesos; Pleno, 500 pesos y Protector, 600 pesos. para poder asociarse, el club estará atendiendo en Secretaría hasta el sábado de 10 a 20.



En cuanto a la venta de entradas, los precios disponibles para este debut serán: Popular 200 pesos; Platea Este y Oeste, 400 pesos; Platea Alta, 600 pesos. Menores Gratis (acompañado de un mayor) y Damas 100 pesos. Habrá venta anticipada el sábado en la sede del club.