Sabiendo que el margen de error se achicó ostensiblemente tras perder en la agonía con Aldosivi, en San Martín está casi todo decidido para recibir mañana desde las 21,30 a Independiente de Avellaneda. Las novedades de la práctica de fútbol que fue a puertas cerradas pasaron por el regreso de Marcos Gelabert a la formación inicial y la titularidad de Facundo Erpen en la zaga central por la salida de Arian Puchetta. El resto, casi idéntico a lo que se vio en Mar del Plata, esperando por la evolución de Claudio Mosca que terminó golpeado ante el Tiburón el pasado lunes.



El técnico Rubén Forestello decidió apostar a la continuidad de Pablo Palacios Alvarenga como delantero mientras que no se termina de definir la conformación del mediocampo.



En principio, la alineación sería con Ardente en el arco; Gonzalo Prósperi, Francisco Mattia, Facundo Erpen más Ian Escobar en la defensa; Fernando Brandan, Mauro Bogado, Marcos Gelabert y Claudio Mosca en el armado del mediocampo y la dupla Osorio Botello-Palacios Alvarenga en el ataque. No está nada definido pero la única confirmación resuelta es la reaparición del Pampa Gelabert quien se quedó afuera del partido en Mar del Plata por una contractura. Entrenó con normalidad y desde el cuerpo técnico apuestan a su presencia desde el comienzo en un partido clave contra Independiente. El resto, la formación no tendría demasiados misterios sabiendo que el ingreso de Erpen era ya una fija por la suspensión de Puchetta, mientras que mantener a Palacios Alvarenga es otra de las fuertes apuestas del entrenador.