El elenco nacional jugará la primera fase en el Grupo D, con los seleccionados de Croacia, Francia y Filipinas.

Con la consigna de romper la hegemonía impuesta por Estados Unidos en los certámenes anteriores, comenzará a disputarse hoy, en la provincia de Santa Fe, el cuarto Campeonato Mundial de la categoría U-17. La Selección Argentina, que dirige Diego Lifschitz, debutará a las 20,30 ante Francia en Rosario. Los albicelestes integran el Grupo D, que completan las formaciones de Croacia y Filipinas.



Desde la primera edición de este torneo, disputada en Hamburgo en 2010, los únicos campeones fueron los norteamericanos, que ganaron invictos todos los certámenes. En 2010 vencieron a Polonia, en Kaunas 2012 y en Dubái 2014 a Australia y en Zaragoza 2016 a Turquía.



Los grupos restantes están conformados de la siguiente manera: Australia, Puerto Rico, Turquía y República Dominicana integran el Grupo A; Mali, China, Estados Unidos y Serbia el B; Canadá, Nueva Zelanda, Egipto y Montenegro el C.



Tras la fase inicial todos los equipos pasaran a los cuartos de final, donde los emparejamientos favorecen a los que tuvieron mejor rendimiento en la primera fase. El certamen comenzará hoy y se extenderá hasta el próximo domingo por lo que los seleccionados deberán jugar todos los días con un solo día de descanso el posterior a la primera ronda. Los Grupos A y B jugarán sus encuentros en el Athletic Club de Santa Fe. Mientras que el C donde juega Argentina y el D lo harán en la cancha de Newell"s Old Boys.