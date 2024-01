Zona de camarines. El lugar donde se desataron los hechos lamentables, donde hubo invasión al camarín del equipo mendocino que incidieron para la suspensión.

Todo era normal. El visitante Gutiérrez se mostró efectivo en los 45 minutos que hubo de juego, por eso lo ganaba 1-0. El local Alianza, pese a su error garrafal en el gol de su rival, trató de emparejar el tablero con su empuje lógico pero no lo cristalizó.

Hasta que llegó el entretiempo y se dieron los hechos lamentables que incidieron para la suspensión definitiva del partido. Hubo una agresión a un jugador del visitante (Amaya), luego constatada por los médicos en presencia del presidente del club local Daniel Garipe y del árbitro. No extrañó entonces que el árbitro determinara la suspensión, lo que lleva a una posterior decisión del Consejo Federal de fútbol para saber cómo sigue la serie final de la Zona Cuyo del torneo Federal Amateur.

La sorprendente situación se produjo en la espera del segundo tiempo. Un grupo de aparentes hinchas del local invadieron el camarín visitante y discutieron con los jugadores de Gutiérrez. El arquero del equipo mendocino, Cristian Aracena, dijo después que "eran cuatro o cinco que inclusive se llevaron algunas pertenencias nuestras. Nos sorprendimos de verlos adentro del camarín. Era una zona liberada literalmente. Es lamentable. Una situación así desborda a todos. Estamos mal pero pensamos que los jugadores de Alianza también están igual".

Luego de conocida la suspensión, los jugadores visitantes demoraron algunos minutos pero subieron al micro que debía trasladarlos hasta Mendoza sin inconvenientes, ya en esos momentos custodiados por más de un centenar de policías de la provincia de San Juan. Toda una historia que aún no tiene final.

En los 45 minutos de juego quedó en evidencia que se trataba de un juego parejo. La única diferencia se dio en un error del fondo local que Agost aprovechó para marcar el gol de Gutiérrez.

Una constante. Los jugadores de Gutiérrez cortaron toda intentona ofensiva de Alianza con faltas. El árbitro se mostró permisivo en ese aspecto.

> Los lamentos del presidente Garipe

Se lo notó triste. Dolido por lo que había sucedido. Daniel Garipe, el presidente de Atlético Alianza, se retiró de la zona de camarines, una vez conocida la suspensión del partido, con la preocupación lógica de quedar mal parado para lo que viene. "Estuvimos corroborando la lesión del jugador Amaya, junto a tres médicos y el árbitro. No dudo de Oscar (Amaya), con quien hemos sido compañeros como jugadores en Gimnasia. Además me mostraba la zona donde lo habían golpeado y me aclaraba que ésto nunca le había sucedido. Ahora habrá que esperar qué decide el Consejo Federal. Si deciden continuar el partido u otra medida. Lo cierto es que todo se complica para la revancha del domingo que viene en Mendoza".

Y Garipe cerró diciendo: "Quienes lo hicieron no pensaron en el club. No tuvieron en cuenta que lo perjudicaban. Como presidente estoy totalmente dolido".