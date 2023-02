Llegó el momento de volver a vivir la emoción del hockey sobre patines. Un deporte que apasiona a los sanjuaninos. Después de la epopeya con que se cerró el año 2022 y que significó la obtención del título mundial de los varones mayores, de los juveniles y de las mujeres por parte de la Selección Argentina el hockey casero regresa para la atención de los muchos aficionados en San Juan.

La actividad regresará mañana con un torneo tradicional que tiene una llamativa historia: El torneo "Cecilio Velázquez" que organiza el club Atlético Social San Juan, que patrocina la Federación Sanjuanina de Patín y en el que estará en juego la Copa "Municipalidad de la Capital".

El certamen, reservado para la categoría mayores de varones, tendrá este año características de internacional dado que participará el conjunto de León Prado de Chile. Toda la actividad tendrá lugar en la cancha del club Decano ubicada en la Villa América. La ronda inicial comenzará mañana con una nutrida actividad.

Los equipos participantes han sido divididos en cuatro zonas clasificatorias. Dichas secciones estarán integradas de la siguiente manera: Zona A: León Prado de Chile, Bancaria A y SEC. Zona B: Bancaria B, Social San Juan, UVT y Colón Junior. Zona C: Hispano, Lomas de Rivadavia, Concepción y Richet Zapata. Zona D: Unión, Huarpes y Olimpia.

La jornada inaugural contempla un programa de seis partidos, en tanto los días subsiguientes serán se jugarán sólo tres encuentros. El día inaugural incluye estos enfrentamientos: Unión vs. Huarpes (16.30, zona D); Bancaria A vs. SEC (17.45, zona A); Concepción vs. Richet Zapata (19, zona C); Hispano vs. Lomas de Rivadavia (20.15, zona C); Social San Juan vs. Colón (21.30, zona B); Bancaria B vs. UVT (22.45, zona B). En los días que siguen, como quedó dicho, serán tres partidos con estos horarios: 20, 21.15 y 22.30.

La ronda clasificatoria se extenderá hasta el viernes 17. El sábado 18 se disputarán los cuartos de final (clasificarán los dos mejores de cada sección). El domingo 19 será el momento de las semifinales. Mientras que el lunes 20 se disputarán los partidos por el tercer y cuarto puesto (desde las 20) y la gran final (a partir de las 22).