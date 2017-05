Tregua. En Unión, las esperanzas de regresar a la normalidad se agrandaron y hoy entrenan.



El jueves pasado, el plantel decidió el paro. Después de esperar alguna novedad del pago de los tres meses atrasados que ya tienen encima y de que la dirigencia volviera a decir que no podían pagarles, los jugadores de Atlético Unión decidieron no entrenar hasta que al menos les saldaran aunque sea un mes de lo adeudado. Hubo múltiples reuniones a lo largo del fin de semana y el domingo, parecía que podía abrirse el horizonte cuando desde el cuerpo técnico que encabeza Mauricio Del Cero se programó una práctica. No se concretó finalmente ese entrenamiento pero ayer después de una reunión que el propio plantel mantuvo en su intimidad, se decidió volver a entrenar desde hoy y mañana ya viajar rumbo a Jujuy para jugar el viernes contra Altos Hornos. Terció la promesa del secretario de Deportes, Jorge Chica, hecha a la dirigencia de agilizar la salida de un subsidio antes del fin de esta semana y de otro, antes de fin de mes cosa de ir recortando el atraso en su máxima expresión. El plantel decidió apostar una vez más a la palabra dirigencial y por lo pronto, entrenan desde hoy esperando el pago.