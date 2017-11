De cara al partido del sábado a las 17 en Mendoza contra Gutiérrez SC, en Atlético Unión hay una mezcla de incertidumbre y desilusión ya que el entrenador Alejandro Bergantiños decidió viajar intempestivamente a Córdoba y aún no tienen definiciones si su ausencia es temporal o se trata de una renuncia unilateral ya que no hubo más comunicación con el técnico. Para la dirigencia del Azul, la situación los sorprendió y esperan tomar una decisión en la jornada de hoy, esperando el regreso del entrenador. Mientras, el plantel que ayer cobró sus sueldos -algo que remarcan desde el club- entrenó bajo las órdenes de Miguel González, preparando el equipo que irá a visitar al Perro mendocino este próximo sábado.



Jorge Sese, uno de los colaboradores de peso en Unión, no ocultó su sorpresa y cierto malestar por la ausencia de Bergantiños: "Estuve con él el mismo martes en el banco cuando se le pagó a cuerpo técnico y plantel y no me adelantó nada. Después, me enteré que se fue a Córdoba. Estamos viendo qué decisión tomamos".