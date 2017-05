Las promesas se fueron repitiendo pero la paciencia del plantel se acabó. Que primero un subsidio que salió y fue destinado a devolver dinero prestado, que después un problema con AFIP postergaba la llegada de recursos desde AFA y que a más tardar se resolvía este jueves, pero cuando el plantel que conduce Mauricio Del Cero se presentó a entrenar ayer, les informaron nuevamente que no había dinero y que ya se juntaban los sueldos de febrero, marzo y abril. Entonces la situación estalló.



Por unanimidad, el plantel azul decidió dejar de entrenar por lo menos hasta que les paguen un mes de los tres adeudados como mínimo para volver a los entrenamientos, pensando que el partido de ida ante Altos Hornos Zapla, en Palpalá, Jujuy, será el viernes 12 y tendrían que estar viajando como mínimo ya el miércoles 10. Con amargura, varios referentes del plantel admitieron que llegaron a esta situación límite apostando siempre a la paciencia pero el desgaste con la dirigencia que encabezan Ricardo Torres y Juan Ramírez llevaron el tema a esta medida, que los perjudica porque pierden preparación respecto del rival y dan ventajas.



Hacía ya más de tres semanas que venían negociando alguna solución pero solamente recibían promesas, dijeron. Primero, del cobro de un subsidio de la Secretaría de Deportes, pero que cuando salió finalmente los dirigentes priorizaron devolver a gente que los había ayudado en enero. El miércoles pasado, en la previa al partido contra Altos Hornos, ya hubo un amague de parar pero les prometieron que desde AFA llegaría un dinero para el plantel, aunque no lo podían cobrar por un inconveniente con AFIP. Llegó así este jueves y no se destrabó la situación, por lo que les informaron que en una semana más se podría arreglar. Sin embargo, los jugadores decidieron hacer una medida de fuerza.