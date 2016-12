En Unión de Villa Krause en este 2017 que está próximo a comenzar, se prepararán para disputar la Segunda Fase del Federal “A” por la Ronda Campeonato. Pero en el Azul no todo es color de rosas ya que el plantel tendrá para encarar esa ronda, cuatro bajas.



Esa era la versión que rondaba hace varios días por Villa Krause y finalmente ayer la confirmó el Secretario Juan Ramírez en diálogo con Radio La Voz. Se trata de Mateo Martinelli, Joaquín Hoyos, Carlos Fernández y Raúl Quiroga quienes tuvieron escasa participación en la primera parte del certamen y no serán tenidos en cuenta por el técnico Mauricio Del Cero en este ciclo.



Además, el Secretario del club afirmó que se reunirán a hablar con el experimentado volante Leonel Natalicchio quien hizo pública su intención de no continuar en Unión hasta que no le saldaran la deuda.



Es que al volante se le debe el plan de pago por la deuda del campeonato anterior y además, en este campeonato hace unos días se les pagó un mes pero todavía queda pendiente un mes y los días de diciembre que jugaron.



Según manifestó Ramírez, tuvieron que pedir 500 mil pesos para poder licenciar al plantel ya que les deben dos meses del subsidio.