La semana más caliente de Unión en todo este año no se quiere terminar más y sumando otro capítulo al convulsionado clima que se respira en el Azul. A la amenaza de paro del lunes del plantel y a los serios incidentes que se produjeron en Ullum ante San Lorenzo, este jueves en la noche la violencia tocó techo. Y es que el cuestionado presidente, Daniel Peña, fue agredido -según su versión- por un grupo de hinchas que esperaron el final de una reunión con parte del plantel para acordar aumentos en los sueldos del Regional.

El presidente de Unión, Daniel Peña, denunció que integrantes de 'La Famosa', la hinchada de Unión, lo agredieron incluso propinándole al menos un golpe de puño. Pero del otro lado, uno de los integrantes de la hinchada, habló con DIARIO DE CUYO y se defendió, si bien reconoció que los insultos existieron, dijeron que el presidente 'los prepoteó' y que incluso él mismo se golpeó con la puerta de su camioneta. A las 19 estaba pactada la reunión a la que asistieron Peña, actual presidente, junto a Ricardo Torres y Juan Ramírez, los ex presidentes que están comprometidos en darle una mano al club. El tema era tratar el acuerdo de sueldos con el plantel del Regional Amateur. El no acuerdo económico en esa reunión y la molestia generalizada del plantel, habría sido lo que desencadenó los incidentes. Es que según contó Peña cuando salió de la reunión se encontró con el grupo de hinchas que lo esperaban para pedir explicaciones. 'Estaba toda la hinchada reclamando el aumento a los jugadores, en medio de ese tumulto yo decido irme y cuando me subo a la camioneta Cristian Alcaraz (integrante de hinchada) me agarra el guardabarros de la camioneta a las patadas, entonces me bajé y les dije °Loco ¿qué les pasa? ¿Están locos?° y en ese tumulto recibo la agresión', expresó Peña.

Solera sigue evolucionando y tras los estudios que le realizaron, volvería a dirigir el lunes.

Del otro lado, Alcaraz, el apuntado por Peña, también le dio su versión a este medio. 'Los jugadores salieron enojados por la poca plata que le ofrecieron, nos dijeron que se querían ir. En ese momento salió Peña y los hinchas le fueron a pedir explicaciones. Él comenzó a insultarnos porque generalmente se maneja así, soberbio, y quería pelear por eso el momento se puso tenso', comentó Alcaraz. 'Se iba, insultó, le respondieron y se bajó de su camioneta pero no le pegaron, le cerraron la puerta y se golpeó', cerró.

Hubo denuncia posterior de Peña en la Seccional Sexta y este viernes, a última hora, Peña se iba a reunir con los referentes del plantel para resolver el tema salarios del Regional. Si se mantienen sus números y su postura, la novela de Unión promete otro capítulo más que caliente.

Anticipo en Rodeo

Desde las 16.30 y sabiendo que será una verdadera final, San Martín de Rodeo recibirá en Iglesia a Sportivo Del Carril abriendo la tercera fecha para los equipos de San Juan que son parte del Torneo Regional Amateur, dentro de la Región Cuyo. El partido, válido por la Zona 7, es decisivo para ambos ya que los dos no han podido ganar y necesitan hacerlo para quedar mejor parados a la segunda rueda. San Martín viene de igualar con San Lorenzo como local, mientras que Del Carril cayó ante San Miguel, que tiene puntaje ideal en la zona. En este grupo, mañana San Lorenzo recibirá en Ullum a San Miguel. El domingo irán también Aberastain-Defensores, Peñaflor-Yrigoyen, Alianza-Colón y Del Bono-Trinidad.