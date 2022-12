La última clasificación del Turismo Carretera en 2022 lo tuvo a José Manuel Urcera (Torino) como poleman y de esta manera logró una ventaja que puede ser fundamental en sus aspiraciones de lograr el título. Es que además de sumar tres puntos, su principal rival y segundo en el campeonato, Mariano Werner (Ford), quedó 10mo. Por su parte, Facundo Della Motta (Dodge) se ubicó 20mo en el Circuito San Juan Villicum. Hoy, desde las 9,40 se largarán las series y la final, la que coronará al nuevo campeón, se correrá a las 13,30.

Tal como estaba previsto, el enemigo número 1 de los pilotos ayer fue el calor. Los casi 40 grados ambiente en plena siesta y los 60 grados en pista, resultaron un desafío para los competidores debido a la degradación de los neumáticos y de otros elementos mecánicos, como los frenos.

Para adelante. Facundo Della Motta buscará avanzar desde la serie (largará 7mo) para lograr un buen puesto de partida en la final.

La clasificación se disputó a partir de las 15 y la pista cambió mucho con respecto a los entrenamientos matutinos, debido a las altas temperaturas.

En ese contexto, la mirada estuvo puesta en el último grupo que salió a pista, el que tenía al puntero del campeonato, "Manu" Urcera. Puntualmente era clave la primera vuelta lanzada, debido al posterior desgaste de los elementos y los inconvenientes de adherencia. Y lo del rionegrino fue sin errores, para quedarse con el mejor registro por apenas una décima con respecto a Leonel Pernía (Torino) y casi 4 décimas en relación a Esteban Gini (Torino). Los tres fueron los más veloces ayer y por eso serán quienes larguen adelante hoy en las tres series, las que terminarán de conformar la grilla de partida de la final.

Urcera marcó 1m43s042 y con la pole position sumó tres puntos a la ventaja que tiene sobre su principal rival al título, el actual campeón Mariano Werner y quien se ubicó 10mo en la clasificación.

Desafío. Los espectadores, verdaderos fanáticos, trataron de disfrutar del espectáculo pese al calor de la jornada.

De esta manera, el entrerriano tiene la obligación de descontar nueve puntos si quiere repetir la conquista del 2021 lograda en San Juan, por eso será clave lo que pueda hacer en la serie y luego el avance en carrera.

Della Motta, en tanto, durante buena parte de la clasificación fue el mejor de su grupo (luego superado por Emiliano Spataro) y finalmente quedó 20mo a 1s497 del poleman. Así, el sanjuanino partirá séptimo en la segunda batería.

Hoy las series se largarán a las 9,40; 10,05 y 10,30. Mientras que la final se disputará a 25 vueltas desde las 13,30. Por el campeonato, Urcera manda en la Copa de Oro con 169,5 puntos; Werner suma 160; y el tercero es Gini con 129,5 unidades.

El poleman: "Fuí al límite"

Si bien matemáticamente hay varios pilotos con chances, la lucha más intensa está entre Manu Urcera y Mariano Werner, primero y segundo en la Copa de Oro. "Al momento de clasificar hizo mucho calor y la pista estuvo lenta. Igual, fui al límite toda la vuelta. Este es el primer paso, pero queda lo más importante", dijo Urcera.

Por su parte, Werner no baja los brazos. "En clasificación el auto no tuvo el rendimiento de los entrenamientos. Algo que tocamos no le sentó bien. Estoy obligado a avanzar desde la serie, que pasará a ser fundamental para poder largar más adelante en la final", destacó Werner.