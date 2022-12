"Si bien los resultados deportivos fueron buenos este año, el factor económico ha sido un obstáculo. El 2023, además, viene muy complicado. Es muy frustrante no poder asegurar continuidad luego de un gran año y de tanto trabajo", expresó Facundo Leánez, el piloto sanjuanino de Clase 2 del Turismo Nacional que obtuvo el subcampeonato, un logro por el que el automovilismo provincial esperó más de 40 años. Facundo y su hermano Diego formaron hace unos años el equipo San Juan al TN, con sendos Toyota Etios, y obtuvieron trascendencia nacional en una categoría extremadamente competitiva, pero la crisis económica amenaza con frenar la estructura, que en carrera emplea a unas 15 personas.

Facundo terminó la temporada de la Clase 2 en el puesto 2 y Diego concluyó 27mo, en una temporada en la que tuvo resultados parciales muy buenos pero mala fortuna en carrera. "Estamos trabajando en poder conseguir el presupuesto 2023. En caso de llegar con lo justo, vamos a tratar de que al menos yo pueda continuar para poder estrenar el 2 en el auto, pero Diego no podrá seguir. De todos modos, el objetivo es mantener toda la estructura porque hicimos un esfuerzo muy grande e invertimos mucho para llegar al nivel que pretendíamos", indicó el subcampeón.

El TN es una de las categorías más importantes del país y una de las más convocantes. Y para sus fanáticos, la que más espectáculo en pista genera, la del famoso chapa-chapa. Además, tanto la Clase 2 como la Clase 3 presentan un parque de autos muy importante, que ronda entre los 40 y 50 vehículos por divisional en cada fecha. No es fácil estar adelante y el San Juan al TN lo consiguió a lo largo de la temporada, coronada con el subcampeonato de Facundo.

Pero la inflación y los problemas económicos del país no fueron ajenos al equipo sanjuanino. De hecho, en la última fecha disputada en Rosario, los Leánez estuvieron a punto de no correr. Como no llegaban con los recursos, pusieron en venta el auto con el que competían en el Zonal Cuyano. Por eso el 2023 de momento es todo incertidumbre para los hermanos, que en 2022 lograron meter bien alto a San Juan en la consideración nacional.

Es que el subcampeonato de Facundo fue una circunstancia que no se daba desde 1977, cuando "Cascote" Juárez, quien por entonces corría para el equipo oficial Fiat, alcanzó la misma marca. En aquella temporada, Juárez fue subcampeón con un Fiat 125 y hubo que esperar 45 años para que otro piloto sanjuanino pudiera repetir.

A su vez, el último monarca sanjuanino en TN fue Ricardo Zunino. El ex F1 fue campeón de Clase C en 1975 y 1976, corriendo en Fiat 125 y Fiat Coupé. Por entonces proyectaba su salto a nivel internacional, en el que tocó el cielo con las manos al debutar en la Fórmula 1 en 1979 (reemplazó nada menos que a Niki Lauda en el GP de Canadá).

Abre en Córdoba

El Turismo Nacional empezó a confirmar fechas y escenarios ya que acaba de anunciar que

la apertura del campeonato 2023 será en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en

la provincia de Córdoba. Así, el calendario se abrirá entre los días 17, 18 y 19 de febrero.

Los números de la Fórmula 1

La Fórmula 1 oficializó ayer las escuderías y los números con los que correrán los pilotos durante la temporada 2023, que comenzará el 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein. Según publicó el sitio especializado Motor1.com, los equipos y los números de los corredores en la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial serán los siguientes:

Red Bull: Max Verstappen (1) y Sergio "Checo"· Perez (11).

Ferrari: Charles Leclerc (16) y Carlos Sainz (55).

Alpine: Esteban Ocon (31) y Pierre Gasly (10).

Mercedes: George Russell (63) y Lewis Hamilton (44).

McLaren: Lando Norris (4) y Oscar Piastri (81).

Alfa Romeo: Valterii Bottas (77) y Zhou Guanyu (24).

Aston Martin: Lance Stroll (18) y Fernando Alonso (14).

Haas: Kevin Magnussen (20) y Niko Hulkenbnerg (27).

Alpha Tauri: Yuki Tsunoda (22) y Nick De Vries (21).

Williams: Alex Albon (23) y Logan Sargeant (2).