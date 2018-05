Son dieciséis equipos que estarán divididos en cuatro zonas en la ronda clasificatoria. Esto obliga a los organizadores del Campeonato Argentino de Clubes Seniors en varones (los siete equipos sanjuaninos que participan: Social, Concepción, Olimpia, Valenciano, SEC, UVT y Richet) a que manden una programación que incluye ocho partidos por cada jornada. Eso será hoy, mañana y el miércoles, todo por la clasificación. El jueves se disputarán los cuartos de final, el viernes las semifinales, quedando para el sábado (a las 20) la gran final por el título.



El programa para hoy (todos los partidos se juegan en el estadio "Aldo Cantoni") es el siguiente: Harrod"s de Bs.As. vs. Bco. Mendoza (13 hs); Est. Porteño vs. Andes Talleres de Mza. (14.15); Murialdo de Mza. vs. Social San Juan (15.30); San Lorenzo de Bs.As. vs. Casa de Italia de Mza (16.45); Concepción vs. Olimpia (18); Huracán de Bs.As. vs. Vélez de Bs.As. (19.15); Valenciano vs. SEC (20.30); la ceremonia inaugural del certamen (21.45); UVT vs. Richet (22.30).