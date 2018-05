Chispazos. Hasta ahora el equipo argentino ha tenido pasajes de buen vóley, pero sin regularidad para poder ganar un partido en el torneo. Incluso no pudo con China, al que había superado en los amistosos previos en Córdoba.

Tres jugados, tres perdidos. El balance del seleccionado argentino de vóleibol en su primera incursión en la Volleyball Nations League no era el que esperaba tras jugar en China ante Estados Unidos, el local y Bulgaria. Ahora es tiempo de revancha y de tratar de aprovechar la localía, que será nada menos que en San Juan. Para eso, el entrenador Julio Velasco apuesta a tener el equipo completo y ello implica tres cambios: los ingresos de los atacantes Facundo Conte y Cristian Poglajen y el central Sebastián Solé. Argentina jugará en el Aldo Cantoni desde el viernes y hasta el domingo, ante Irán, Canadá e Italia.



En China, en el plantel estuvieron los sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima y Alejandro Toro, además de los jugadores de UPCN, Martín Ramos y Maximiliano Cavanna. Para el próximo weekend, Velasco moverá algunas piezas y no jugarán Toro, Ezequiel Palacios y Pablo Crer.



Enfrente tendrá tres rivales de peso.



Es un equipo que creció mucho en los últimos años. Debutó en finales de Liga Mundial en 2014 y logró el cuarto puesto, a la vez que fue quinto en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El fin de semana pasado perdió ante Francia por 3-1, se recuperó ante Australia (3-0) y luego cayó ante Japón por 3-1. Marchan en la 10ma posición.



El año pasado alcanzó el Final Six de la Liga Mundial y luego logró una histórica medalla de bronce. En la flamante Nations League, sufrió una dura derrota ante Rusia (3-0), luego venció a Corea (3-0) y cerró con caída ante Polonia (3-1). Ahora está 11mo.



Medalla de plata en Río 2016 (en la final perdió ante Brasil) es uno de los equipos más fuertes del mundo. Desde 1989 hasta 2005, ganó tres títulos del Campeonato Mundial, una Copa del Mundo, seis títulos del Campeonato Europeo, ocho Ligas Mundiales y tres medallas olímpicas. Jugó las 28 ediciones de la World League.



Ahora en la Nations League marcha tercero, luego de vencer a Alemania por 3-1, caer ante Brasil en tie break y ganarle a Serbia 3-0.

Anotador

35 Puntos anotó el punta Tomás López y de esta manera es el máximo anotador de Argentina en la Nations League. Marcó 33 tantos de ataque, 1 de saque y 1 de bloqueo.

Continúa la venta de entradas

La Federación Sanjuanina de Vóleibol continúa con la venta de entradas para las Nations League, con la propuesta del abono para ver los seis partidos en total. Para las cabeceras Norte y Sur altas, el abono cuesta $300 y la opción para ir por cada día vale $140. Las plateas Este y Sur baja tiene un abono de $500 y $180 por día, mientras que la la platea Oeste cuesta $700 y sólo es por abono, que se vende por Ticketek.

Para poder comprar los boletos, los distintos clubes de la Federación Sanjuanina los están comercializando, a la vez que también están disponibles en la sede de la entidad. El objetivo, tal como pasó con otros eventos deportivos de mangnitud, es que la ganancia de la venta de entradas quede en las distintas instituciones para ser invertidas luego en infraestructura.

Por otro lado, el seleccionado argentino de vóleibol llegará a la provincia mañana, pasadas las 16,30, para empezar a trabajar de cara al weekend.