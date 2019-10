Firme. Nicolás García Turesso corrió por primera vez en El Villicum e hizo podio. También había disputado el GP3 en Termas y había sido segundo en su categoría.

La Carrera del GP3 de las Américas tuvo un sabor a revancha para Nicolás García Turesso, otra vez con el podio pero sin sanción, además de que hubo otro top 10 local pues Mauricio Quiroga quedó sexto en la general y tercero en su categoría, la R3. Fueron los dos mejores sanjuaninos de la "armada" local, que contó además con Matías Soto en la 14ta colocación (séptimo en la R3) y Cristian Correa en el 19no puesto (séptimo en GP3 "B"). Los otros representantes sanjuaninos no tuvieron una buena jornada y no pudieron completar la carrera o directamente no largaron.



García Turesso el sábado había sido segundo pero luego fue descalificado por no dar el peso mínimo (le faltaron 200 gramos, indicaron), por lo que ayer salió a demostrar que lo suyo no pasaba por ese faltante mínimo. Así, tras una excelente largada, pasó del octavo lugar de partida a quedar tercero y luego se ubicó segundo. En esa lucha fue que la fenomenal piloto chilena Isis Carreño aprovechó y se escapó en la punta.



García mantuvo la posición y con el segundo puesto de la Carrera 2 pudo acceder al tercer lugar del podio en la subdivisión del GP3 "B", debido a la de sumatoria de puntos en las dos carreras del fin de semana. Isis, en tanto, fue la gran ganadora de la clasificación total.



"Demostré que a mi segundo puesto del sábado no lo logré porque a la moto le faltaba peso. Y aunque ya no tuve la posibilidad de pelear por la clasificación general, mi motivación pasó por hacer una buena carrera y pelear por el podio", dijo García.



Por su parte, los otros representantes locales ayer tuvieron mala fortuna con problemas en sus unidades. Por eso, abandonaron Luis Mercado y Diego Jurado y no pudieron ser de la partida tanto Juan Ignacio Rodríguez como Dibu Morales.



Por primera vez se presentó el Superbike Latinoamericano y el ganador ayer en la Carrera 2 fue el brasileño Danilo Lewis, seguido por el argentino Andrés González, quien se adjudicó la general.

