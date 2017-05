Postal. Ginóbili y su musculosa 20 de los Spurs.

Como todo deportista extraordinario, Emanuel Ginóbili pese a transitar sus últimos tiempos como basquetbolista sigue sorprendiendo y demostrando que su calidad, pese a los 39 abriles, todavía le alcanza para guiar a un equipo. En su caso, los San Antonio Spurs, franquicia con la que ya sumó cuatro anillos de NBA y que la clasificó el jueves por la noche a su octava final de la Conferencia Oeste desde que él arribó al club texano allá por 2002. En el camino, Manu y compañía dejaron afuera esta vez a Houston Rockets (4-2 la serie tras el aplastante 114-75 del 6to) y desde mañana se medirán con Golden State buscando un lugar en la gran final de la NBA.



"Condenado" a que su camiseta número 20 cuelgue del AT&T Center de los Spurs cuando se retire, Manu vive esta temporada con un rol totalmente secundario. Pese a ello, aporta desde un lugar más intelectual que en la cancha, más allá que en el quinto juego de la serie fue vital con un doble para mandar todo al suplementario y una tapa genial sobre James Harden para el triunfo. "No es humano", lo elogió esa otra leyenda de la NBA llamada Charles Barkley, luego de semejante jugada defensiva. Sus números lo ponen en un lugar de privilegio en la Liga norteamericana: llegó a los 209 encuentros en play off y superó al ladero histórico de Michael Jordan en los Bulls, Scottie Pippen. Está octavo en esta tabla de "elegidos" a 7 de un tal Shaquille O'Neal. Con un instinto defensivo que potenció a medida que creció su carrera, ya acumuló 278 robos en la postemporada, estando 11mo y a 9 de otro genio: el Doctor J (Julius Erving).



Como se nota, su nombre se "codea" con auténticos monstruos de ayer y hoy en la NBA. En lo que puede ser su última temporada profesional, por la cual cobra 14 millones de dólares (tiene derecho a una renovación automática por un año más), Ginóbili tiene claro su papel y eso es algo también de un grande: "Esta temporada estoy mucho más relajado. La vivo con más tranquilidad. ¿Qué pasará después? Pienso seguir ligado al básquet pero como fuente de consulta. No me veo con un trabajo que requiera asumir un rol fijo, un compromiso, como dirigente, por ejemplo", sentenció Gino, quien es uno de los dos basquetbolistas de la historia que consiguió anillo de NBA, oro olímpico y título europeo.

Sin Tony Parker lesionado por el resto de la campaña y Tim Duncan ya retirado, es el "sobreviviente" del Big Three que llevó a San Antonio a convertirse en la última dinastía en la NBA. Su mentor al costado del campo de juego, Gregg Popovich, lo definió muy bien al gran Manu: "Es uno de los competidores y ganadores más grandes de todos los tiempos". No más palabras...

314

La cantidad de triples anotados por Manu en los play off, siendo el jugador que más tiene de los que están en actividad en la NBA.

2.954

Los puntos de Emanuel en play off en la NBA. Está a 9 de igualar a Clayde Drexler, para quedar ubicado en el Top 25 en esta lista.

800

La cantidad de asistencias que suma el bahiense en la postemporada. Se encuentra 25to en esa tabla histórica de la mejor liga del mundo.

"Mejor deportista de la historia"



Por Claudio Manrique

Basquetbolista



"Por su capacidad atlética y técnica, pero sobre todo por sus cualidades mentales, no tengo dudas de que es el mejor deportista argentino de toda la historia. Supera a los demás en uno u otro aspecto, y fuera de la cancha, jamás tuvo un problema que generara un escándalo. Ginóbili hizo cosas que no creo que algún jugador argentino vaya a poder repetir: ser campeón de la NBA cuatro veces, obtener el oro con la selección, ganar en Europa, es algo único.



Se trata de un profesional que cerca de los 40 años ya no me sorprende, sino que ratifica todo lo que se piensa de él. Además, por lo que se dice y conoce de su personalidad, es alguien súper solidario y que es muy buen líder de grupos".