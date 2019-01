Uno más. Nole dijo que su partido fue casi perfecto y le dio más valor por haberlo hecho nada menos que ante Nadal.

El tenista serbio Novak Djokovic admitió que su actuación en la final del Abierto de Australia, está en la cima de todas las finales que ha disputado en torneos del 'Grand Slam'. "He hecho quince errores no forzado en dos partidos, eso es increíble. Creo en que puedo mantener este nivel. Estoy muy orgulloso por las circunstancia y por hacerlo frente a Nadal", comentó el serbio tras certificar su tercer 'major' consecutivo.



Novak, quien superó al estadounidense Pete Sampras tras firmar su 15to grande, explicó que el tenista de Maryland fue "una de sus primeras imágenes de tenis en su vida". "Uno de mis primeros recuerdos del tenis es Pete Sampras ganando Wimbledon.



Djokovic, quien no cedió ningún servicio en todo el partido, comentó que "la clave del partido fue empezar concentrado y consiguiendo una rotura". "Fue muy importante recuperar bien tras los restos e intentar ser agresivo para proteger la línea, así como hacerle sentir presionado por mí. Fue clave poder realizar el 'break' y ponerme 3-0 en menos de diez minutos", agregó.



El número uno, quien aumentó en casi mil puntos su diferencia respecto al balear, señaló que tendrá que perfeccionar su juego de tierra más si quiere estar dispuesto a aspirar el título en Roland Garros. “Tengo que trabajar más en ese aspecto en relación con lo que hice el año pasado. Allí tengo el reto de poder ganar a Nadal, aunque también estarán Zverev, Thiem o Federer", concluyó el campeón de siete Abiertos de Australia.



>> RAFAEL NADAL

“No estuve a la altura”

"Voy a seguir luchando, a seguir trabajando para ser mejor jugador y pelear por los torneos más importantes. A veces serán las lesiones y otras veces rivales durísimos como Novak. Pero voy a volver más fuerte y con mejores perspectivas para el futuro", dijo Rafael Nadal tras la errota. Siempre impecable en las caídas, el español elogió a su rival y dijo que jugando como lo hizo era muy difícil derrotarlo.



“He jugado con un rival que estaba mejor que yo y más preparado para rendir a un nivel de máxima exigencia. Mi tenis ha sido muy bueno durante dos semanas, pero en esta ocasión no estuve a la misma altura, y creo que es porque no me dejó. Pero también porque para competir al nivel que él me ha exigido, necesitaba un extra de físico, de velocidad, de recuperación de pelota para hacerle sentir que esos golpes maravillosos, difíciles de mejorar, tenían una respuesta. Y me faltó. No tuve esa capacidad de defensa, de recuperación necesaria”, reconoció Rafa.

Sincero. Rafael Nadal reconoció que no pudo emparejarse con el nivel de Djokovic durante la definición en Australia.