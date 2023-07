La ACTC, la entidad que maneja el Turismo Carretera, desembarca en San Juan para el Desafío de las Estrellas, que se correrá este fin de semana en el Villicum, y hay expectativa por el cierre de temporada. Luego del resultado electoral y el inicio de la transición, hay eventos deportivos y culturales que no se realizarían, como el Gran Premio Coronación del TC, en diciembre. No obstante, en la ACTC anunciaron que por ahora no modifican el calendario y que aprovecharán esta carrera en Albardón para confirmar o no la última fecha del año.

El cierre de la temporada 2023 está previsto para el 3 de diciembre y fue anunciado incluso el año pasado, tanto por el gobernador Uñac como el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, el día en que José Manuel Urcera salió campeón del TC. "Este es el tercer año que hacemos la final aquí. Bueno, haremos el cuarto también. Si Dios quiere estaremos el 3 de diciembre del 2023", dijo por entonces Mazzacane delante de las cámaras.

Sin embargo, luego del resultado de las últimas elecciones, que terminaron con derrota para el oficialismo, las autoridades provinciales anunciaron que se retiraban como organizadores de eventos como el Mundial de Superbike, la llegada de la selección argentina de fútbol y la Coronación del TC; a la vez que el Mundial U19 de vóley y el Six Days de enduro continuaban por ser competencias de carácter privado que no cuentan con el apoyo del Gobierno. En el Ejecutivo no quieren comprometer fondos de la próxima gestión.

Ahora bien, en los últimos días desde la ACTC pusieron en duda que la última fecha del año no se corra en San Juan. El piloto y vicepresidente de la entidad, Gastón Mazzacane, aseguró en declaraciones a Campeones Radio que de hecho no modificaron el calendario.

"En principio, el calendario no se toca. Estamos supeditados a lo que se pueda decir desde San Juan para la última fecha. Nosotros tenemos un compromiso por el vínculo que tenemos en los últimos años y debemos tratar de cumplirlo. Hablaremos el fin de semana para que el Gobierno de San Juan imponga si se hace o no la carrera", expresó Mazzacane.

Por su parte, desde la Secretaría de Deportes señalaron que por ahora no hay un cambio de postura con respecto a los eventos. Sin embargo, Jorge Chica, secretario de Deportes y candidato a diputado nacional, dejó entrever que hay una puerta abierta.

En declaraciones radiales en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del mes próximo, Chica aseguró que sólo habían dejado de gestionar eventos y en el ambiente entendieron esos dichos como una posibilidad para negociar.

"Los compromisos que cancelamos como organizadores fueron el World Superbike y el partido por Eliminatorias de la selección argentina. Al resto de los eventos los dejamos de gestionar", aseguró Chica en radio Sarmiento.

En tanto, a este marco de dudas para el cierre de temporada se prendió la Asociación Sanjuanina de Volantes, que durante muchos años tuvo la concesión del autódromo El Zonda. Es que pese a que la Secretaría de Deportes anunció que mantiene la fecha para el regreso a la actividad del autódromo, prevista para el 5 de noviembre, la ASV emitió un comunicado poniendo en duda la llegada del TC 2000. "Seguimos pendientes de información certera sobre la planificación y desarrollo de la carrera anunciada", indicó la ASV, pese a que no maneja el autódromo desde mayo del 2020, cuando venció el contrato y el complejo pasó a manos de la Provincia.

Para volverlo operativo, en el autódromo deben realizarse obras que el año pasado, cuando hubo un intento por darle otra carrera, tenían un costo muy elevado, al punto que obligó a que el TC2000 se presentara en el Villicum.

Desafío de las Estrellas: el sorteo será en el teatro

En 2022. El sorteo fue en el Villicum, ahora será en el teatro de Albardón.

Este fin de semana se correrá el Desafío de las Estrellas, una de las carreras especiales del TC que se caracteriza por no tener clasificación ni series ya que la grilla de la final se arma por sorteo; y por el ingreso obligado a boxes para recarga de combustible y cambio de neumáticos.

Y el sorteo, que tiene una atractiva ceremonia, se llevará a cabo el sábado en el teatro de Albardón, adelantaron desde la Secretaría de Deportes. La actividad, que tendrá a los 53 pilotos inscriptos para la competencia sacando las bolillas con el número que deberán ocupar en la grilla, comenzará a las 20.

Historia para Tobías

Tobías Martínez está a punto de hacer historia ya que este fin de semana se convertirá en el primer piloto sanjuanino del Turismo Carretera Pista en correr en su provincia mientras lidera el campeonato. "Es un orgullo muy grande para mí tener la posibilidad de estar liderando el torneo y poder hacer historia en mi provincia convirtiéndome en el primer sanjuanino que correrá en su tierra siendo el líder de la categoría. Espero que tengamos un gran fin de semana para poder seguir ahí arriba en esta temporada", dijo Tobías en SI San Juan.