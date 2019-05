Autocrítica. "En el tercer gol me equivoqué yo, pero hay que sacudirse rápido", expresó el lateral derecho Gerardo Corvalán. El bonaerense dijo que en el fútbol no hay metas imposibles.



Gerardo Corvalán es de los jugadores más frontales en Sportivo Desamparados. El defensor analizó ayer la derrota sufrida el domingo ante San Jorge en la ida de los Cuartos de Final del Federal "A". El bonaerense expresó que irán contra todos los pronósticos e intentarán la heroica para meterse a semifinales, para eso deberán ganarle al tucumano por al menos tres goles de diferencia para ir a penales.

"Nunca nadie imaginó que podíamos perder así, pero pasó y hay que sacudirse rápido. La serie está muy complicada pero está abierta, queda un partido y así como ellos nos hicieron tres goles nosotros también podemos dar ese batacazo", expresó el lateral derecho. "El primer tiempo jugamos muy bien y ellos nos metieron dos goles sin llegarnos, hasta ese momento era injusto el resultado y yo sentía que podíamos ganarlo pero después con tres goles abajo y un jugador menos, erramos un penal y terminamos complicados, mal".

La derrota ante San Jorge caló hondo en el plantel y trajo a la memoria los fantasmas de hace poco más de un mes atrás cuando Desamparados perdió un choque clave por la clasificación ante Huracán Las Heras. "La diferencia es que contra Huracán desde el minuto 0 al 90 fuimos un desastre, no jugamos a nada. Contra San Jorge la historia fue distinta porque arrancamos bien, ellos no habían llegado con peligro, tuvieron dos llegadas y fueron goles", contó. Corvalán, quien regresó el año pasado a Puyuta, contó que jugando con Gimnasia de Mendoza le tocó revertir una serie con un marcador similar y por eso se tiene fe que con Desamparados también podrá: "Todo se puede porque en el fútbol nada es imposible. Nosotros hemos estado mal y nos hemos levantado. Yo no pierdo las esperanzas, para mí no es imposible, eso sí: tendremos que manejar la ansiedad, ellos tienen jugadores que pueden jugar de contra y tenemos que impedir que nos agarren mal parados, no nos queda otra que ir a atacar".

El lateral derecho ascendió con Sportivo a la B Nacional en el 2011 y sabe lo que representa Desamparados pero se mostró molesto con las críticas del hincha: "Cuando está bien te elogian pero no tenés que creertela porque cuando tenés un traspié las criticas son fuertes e injustas porque no son constructivas, son para herir y sacarse la bronca. La gente cuando ganás te quieren dar todo y cuando perdés sos lo peor y venís a robar. No entienden que este es nuestro trabajo y lo vamos a defender siempre. Yo le digo al hincha que lo podemos revertir, será difícil sí, pero vamos a intentarlo".





HOY POR LA MAÑANA

Vuelve a las prácticas

Después de la derrota como local ante San Jorge, el plantel de Desamparados tuvo descanso ayer y hoy a las 9.30 de la mañana volverá a los entrenamientos. Hoy comenzará la misión revancha en Sportivo, donde después de hacer una autocrítica grupal ya comenzarán a pensar en el choque que disputarán el domingo en tierras tucumanas.

A esperar. Lastra se retiró lesionado y esperarán por su evolución.

Para ese encuentro su director técnico Víctor Andrada no podrá contar con Carlos Fondacaro quien se fue expulsado, además Michel García llegó a la quinta tarjeta amarilla, tampoco estará Ariel Sánchez a quien le resta una fecha todavía para cumplir y habrá que ver la evolución de Jonatan Lastra, quien tuvo que retirarse en el primer tiempo por una molestia y también esperarán por la recuperación de Pablo Jofré quien se recupera también de una molestia muscular en su rodilla.

El encuentro en Tucumán se disputaría el domingo por la tarde-noche, por eso el viaje de Desamparados está pautado para el viernes por la noche. En tierras tucumanas el Víbora deberá ganar por una diferencia de cuatro goles para avanzar a semifinales o al menos de tres para ir a la definición por penales. Una misión dura pero no imposible.





Los otros cruces: Todo por definir