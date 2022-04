Apareció. La bolilla de la Argentina apareció tercera, para quedarse en el Grupo C. El brasileño Cafú y el alemán Lothar Mahttaus lo disfrutan.

El seleccionado argentino, vigente campeón de la Copa América, evitará a potencias en la primera fase y compartirá con Arabia Saudita, México y Polonia el Grupo C del Mundial Qatar 2022, según dispuso ayer el sorteo realizado en el Centro de Exhibiciones y Congresos de Doha, capital del país árabe.

El equipo de Lionel Scaloni, que ostenta el invicto más largo del fútbol actual (31 partidos), debutará con Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre a las 7 horas en el Estadio Icónico de Lusail, sede de la final del 18 de diciembre.

Los saudíes, que accedieron a la competencia como ganadores de su zona en la fase final de las Eliminatorias de Asia y nunca enfrentaron a Argentina en Mundiales, sumarán su sexta participación. Sólo una vez lograron pasar la ronda inicial, en Estados Unidos "94 (octavos de final).

En el segundo partido, el sábado 26 a las 16 horas en el Estadio Education City, Doha, llegará un viejo conocido en las Copas del Mundo: México, que es dirigido por el rosarino Gerardo "Tata" Martino.

Argentina buscará su tercer título mundial. Ya tiene los del "78 y "86.

Los aztecas, ubicados en el noveno puesto del ranking FIFA, fueron adversarios en tres oportunidades y en todas ellas la victoria fue para la "Albiceleste". En 1930, Argentina se impuso 6-3 en la ronda de grupos y las siguientes victorias correspondió a los octavos de final (2-1 en Alemania 2006 y 3-1 en Sudáfrica 2010).

Finalmente, Polonia, liderado por el goleador Robert Lewandowski, ganador del último premio FIFA The Best al mejor futbolista del mundo, será el último adversario el miércoles 30 a las 16, nuevamente en Lusail.

Sobre dos antecedentes, uno fue favorable para los europeos (3-2 en 1974) y el otro fue triunfo argentino por 2-0 en 1978.

La coreografía. En la previa del sorteo mundialista, los qataríes desplegaron una interesante coreografía de danzas y demás.

Qatar 2022, primer Mundial que organizará un país de Medio Oriente, será la quinta Copa consecutiva para Lionel Messi, quien se convertirá en el futbolista argentino de mayor presencia histórica si consigue al menos disputar los tres partidos de la fase de grupos.

El astro rosarino, de 34 años, acumula 19 encuentros entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, sólo por debajo de Diego Maradona (21) y Javier Mascherano (20).

En caso de avanzar a octavos de final como líder de su zona, Argentina se cruzará con un rival del Grupo D, que integran el vigente campeón del mundo, Francia, un rival a definir (Perú, Emiratos Árabes Unidos o Australia), Dinamarca y Túnez.

La pelota. No podía faltar en los números artísticos de los locales la pelota, al fin y al cabo el origen del acto.

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2022 tendrá como protagonista al campeón de Africa, Senegal, ante los Países Bajos, a partir de las 7 horas y en el estadio Al Tuhumama en Doha. Ese mismo Grupo A se completa con el anfitrión, Qatar, que debuta en mundiales, y Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.

Inglaterra fue uno de los beneficiados por el azar, al quedar como cabeza de serie del Grupo B junto con Irán, Estados Unidos y el único europeo que resta clasificarse (Gales, Escocia o Ucrania).

El Grupo E enfrentará a dos campeones, España y Alemania, claramente favoritos por sobre Costa Rica o Nueva Zelanda y Japón y el F tendrá a Bélgica con Canadá, Marruecos y Croacia, finalista de la última Copa del Mundo en Rusia 2018.

Las últimas dos zonas pelean por el rótulo de "Grupo de la Muerte", aunque en realidad ese título casi que no le queda a ninguno. Por el Grupo G competirán Brasil -pentacampeón-, Serbia, Suiza y Camerún. Mientras que por el H lo harán los seleccionados de Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Las emociones estarán al orden del día.

CONFORME PERO MEDIDO

Scaloni fue todo mesura

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, mostró su conformismo tras el sorteo del Mundial Qatar 2022 y reafirmó que su equipo se encuentra "bien" para encarar la competencia, aunque evitó toda postura eufórica.

"Estamos bien, ni felices ni tristes", resumió el entrenador, consultado por los tres rivales del Grupo C: Arabia Saudita, México y Polonia.

En relación a los aztecas, dirigidos por el argentino Gerardo Martino, que le tocará en el segundo partido de la zona, recordó que siempre fue "un rival difícil".

"Históricamente es un rival difícil para nosotros, lo sufrí en el 2006 (Mundial de Alemania, victoria por 2-1 en tiempo extra por los octavos de final). Tiene tradición de Mundial" admitió sobre el adversario de la segunda fecha, el sábado 26 de noviembre a las 10 en Doha.

Argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita el martes 22 a las 16 en el estadio de Lusail y sobre ese rival el DT argentino reconoció que "hizo una buena clasificación", ya que terminó liderando el Grupo B. En cuanto a Polonia, con el que se medirá el miércoles 30 también a las 16 en el estadio Lusail y que cuenta con el goleador Robert Lewandowski, declaró que "es una buena selección, con buenos jugadores".

BUENAS SENSACIONES

Chiqui Tapia, conforme

La comitiva estuvo liderada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, reelegido este viernes como vicepresidente segundo de la Conmebol. "Hoy, en el Congreso de Conmebol, estaba el presidente de la federación saudí y quería jugar un amistoso. Finalmente vamos a jugar por los puntos", contó Tapia, tras conocer que Argentina enfrentará a Arabia Saudita, Polonia y México.

"Es una sensación buena, porque siempre que uno mira o que está pendiente de un sorteo de un Mundial, uno trata de esquivar siempre a las denominadas favoritas. En el fondo hay que jugar contra todos. Hay que pasar la primera etapa que es la más importante para poder después poder ir partido a partido. Pero en los mundiales se potencian todos", explicó Tapia.

Luego, se refirió a la actualidad de la estrella argentina, Lionel Messi, que se siente pleno y feliz con el elenco nacional.

"Nosotros queremos que Messi siempre esté bien. Gracias a Dios en la Selección disfruta muchísimo. Vamos a hacer todo lo posible para que el plantel esté lo más cómodo posible. Ojalá podamos hacer un gran Mundial", agregó Tapia.

Finalmente, dijo: "Hoy llegamos con un trabajo consolidado de cuatro años, con un invicto. Estamos en un buen momento".

OPINAN LOS SANJUANINOS

SANTOS GAITAN - Técnico V. Obrera

"Por algo están en un Mundial los 32 equipos que lo juegan y eso merece el respeto pero creo que el grupo que le tocó a Argentina es ideal para ir creciendo como equipo en la misma competencia para llegar a los tramos decisivos de la mejor forma cuando ahí no perdonan".

VÍCTOR HUGO CABELLO - Entrenador

"No hay que confiarse. Todos los grupos son parejos y no podemos equivocarnos como antes ya nos pasó que creímos llegar de candidatos y nos volvimos antes. Es ir paso a paso, rival por rival, sabiendo que el equipo está bien y tiene que llegar firme a la fase final".

LUIS CASTRO - Periodista

"Es un grupo intermedio de exigencia con rivales conocidos como México y Polonia, y con otro que es una incógnita como Arabia. Y si bien un Mundial es difícil de pronosticar, veo a una Argentina bien estructurada y con potencial como para estar entre los candidatos".

ROBERTO NARCISO MALLEA - Pte. de Atlético Juventud Alianza

"En un Mundial ningún partido es fácil, sin embargo creo que el grupo que le tocó a nuestra Selección es accesible. Considero que lo ideal sería no cruzarse con Francia en octavos. En cuanto a los candidatos, para mí son Brasil, Argentina, Francia y Alemania".

PEDRO LUCIO OLIVERA - ENTRENADOR

"Creo que para este Mundial tenemos un equipo con identidad. No me gusta pronosticar, pero me parece un grupo accesible, aunque a los partidos hay que jugarlos, y en este caso ganarlos. Considero que junto a Brasil e Inglaterra llegamos bien, pero puede haber sorpresas".