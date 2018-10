La despedida. Juntos, atletas que participaron de las disciplinas adaptadas con algunos de los chicos de distintos deportes que lograron un meritorio noveno lugar en el medallero general, comparten la última jornada en las playas marplatenses.

Con una gran cosecha de medallas culminó la participación sanjuanina en los Juegos Nacionales Evita 2018, que se desarrollaron en Mar del Plata. A las 70 medallas debe dividírselas de acuerdo a la planificación que realiza la Secretaría de Deportes de la Nación, que conforma un Medallero para todas las disciplinas formativas y que entrega medallas, pero no arma tabla general entre las actividades inclusivas para atletas con distintas discapacidades, quienes compiten en lo que se denomina Deportes Adaptados.

En lo que respecta a las actividades formativas, la delegación sanjuanina logró un meritorio noveno puesto, que por una medalla dorada no fue séptimo. En el medio día de ayer se cerraron las competencias en todas las actividades, en tres de ellas San Juan podría haber ganado oro, pero no pudo lograrlo.



Lo más relevante en cuanto a resultados conseguido ayer fue la medalla de oro de la boxedora (peso minimosca) Gabriela Páez quien se impuso por puntos, en fallo unánime, venció 60-57 en las tres tarjetas a la salteña Fernanda Vilca.

En el Complejo Punto Sur se disputó la final del Basquetbol 5x5 Sub 15 masculino, entre San Juan y Corrientes. En un partido por demás parejo, San Juan cayó por 65 a 62 y se quedó con la medalla plateada.

Excelente balance dejó el fútbol ya que se pelearon en ambas categorías por las medallas de bronce, donde se pudo dar una de las dos. En Sub 14, con goles de Bajinay, Ramos y Centeno, San Juan derrotó a Tucumán por 3 a 0 y subió al tercer escalón del podio. No se dio en Sub 16 pero por muy poco, ya que los chicos empataron con Misiones 1 a 1 y en la definición con disparos desde el punto del penal, los misioneros ganaron 4 a 1.

En el vóleibol Sub-17 el equipo sanjuanino comenzó ganando la final ante Misiones. El primer set fue para los dirigidos por Carlos León 25-15. Los misioneros ganaron el segundo 25-20 y se quedaron con el tie break 15-11 para completar el 2-1 que les dio el oro. Los atletas no pudieron sumar medallas. Ignacio Carrizo fue quinto en los 2000 metros. Y Fernanda Moreno, fue novena en la misma prueba. Ambos en categoría Sub-14.

Mientras que los karatecas, Camila Córdoba y Lautaro Oro (ambos Sub-15) ganaron medallas de bronce.



Finalmente, los judocas Nicol Vedia y Gean Marco De Leone, culminaron quintos en sus competencias.

Los chicos del vóley playa culminaron en el segundo puesto, cayeron con Mendoza 2-0 (21-11 y 21-12). Ellos, como el básquetbol Sub-15 y el vóleibol Sub-17, también plata, mantuvieron en vilo las expectativas sanjuaninas.

OCHO PRESEAS DORADAS

Todas las medallas, todas

Un total de 32 medallas fueron las conseguidas por los deportistas sanjuaninos, reiterando que las conseguidas en el Deporte Adaptado no suman al medallero general que publica en la página oficial de los Juegos, la Secretaría de Deportes de la Nación.

El detalle de las medallas logradas por los sanjuaninos, que ubicaron a la provincia en el "top ten" del deporte nacional en categorías formativas, es el que se detalla a continuación.

Medallas de Oro (8): Magalí Balmaceda, ganó tres: 500 mts; scratch y vueltas a los puntos (categoría Sub-16) y Ludmila Aguirre, scratch (Sub-14), en Ciclismo. Lautaro Delgado (Sub-16); Lautaro Delgado y Thomas Castañeda (Sub-16), en Acuatlón. Gabriela Páez, en boxeo (categoría 48 kg). Hockey sobre césped, equipo Sub-14 de varones.

Medallas de Plata (11): Lisandro Bravo, scratch; Guadalupe Godoy, scratch y Ludmila Aguirre, vueltas a los puntos; todos en Ciclismo, categoría Sub-14. Hubo dos medallas en Gimnasia Artística, la ganada por el equipo masculino nivel 1 y la que ganó Nahuel Martínez, en nivel 3. Pilar Cuello, levantamiento olímpico de Pesas. Abril Videla, en Karate (Sub-15). Equipo de Vóleibol Sub-17 masculino; equipo de Básquetbol (5x5) Sub-15 varones y el equipo de Vóley playa, Sub-14, varones.



Medallas de Bronce (13): Lisandro Bravo, vueltas a los puntos Sub-14, en Ciclismo. Agustín Frías, Acuatlón Sub-14.

Marcos Grieve, Pesas, levantamiento olímpico. Jeremías Posse, Boxeo 54 kg. Camila Córdoba y Lautaro Oro, en Karate Sub-15. Tomás Fernández, en Taekwondo, hasta 53 kg. El equipo de Fútbol masculino Sub--14. El equipo de Hockey césped femenino Sub-14. Y, cuatro medallas del Atletismo: Ignacio Penizzotto (110 metros. con vallas); Malena Ortíz (Martillo Sub-17); Ignacio Carrizo (800 metros- Sub-14) y Cecilia García (marcha 3.000 metros- Sub-17).