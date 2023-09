La primera fecha de la Serie A-2 del torneo "Clausura" del hockey sobre patines local, rama masculina, salió sin paridades. Es que de los cinco partidos que se jugaron, en dos de ellos ganaron los locales mientras que en los otros tres la victoria quedó para los visitantes. Así largó este certamen que se denomina "Homenaje a los Campeones del Mundo 2022" y que es organizado y fiscalizado por la FSP.

Hoy, en tanto, se disputará íntegramente la primera fecha de la Serie A-1, la más picante. Los partidos para esta noche son: Banco Hispano vs. Concepción, Richet y Zapata vs. Centro Valenciano, Olimpia vs. UVT, Lomas de Rivadavia vs. Bancaria y Social San Juan vs. Unión. En todos los casos las primeras divisiones comenzarán a las 21,15.

Ante noche se cumplieron los partidos mencionados por la A-2. Caucetera y Bancaria Sub-23 son los equipos que ganaron siendo locales. Los del Este vencieron a Huarpes por 2 a 0 con tantos de Víctor Cerón y Marcos Rivero. Mientras que los bancarios derrotaron por un cerrado y emotivo 4-3 al SEC. Los goles del ganador los anotaron Mauro Penizzotto (2), Lucas Semeraro y Tomás Rodríguez. Descontaron para el Gremial, Omar Elizondo (2) y Facundo Montigel.

Por otro lado, hubo tres ganadores visitantes. Aberastain derrotó 5-3 a B° Rivadavia. Los goles del Naranja fueron de Gabriel Babick (3), Cristian Chávez y Gerardo Chávez. Descontaron Franco Fernández (2) y Fernando Reyes.

Además, Sarmiento derrotó a Colón por 7-3. Los goles del equipo de Albardón los anotaron Walter Mateo (5), Marcos Martín y Mathías Calívar. Descontaron para el perdedor Franco Vargas (2) y Nicolás Rodríguez.

Por último, Estudiantil (que en el programa figuró como visitante) le ganó a su tocayo Sub-23 por 5-3.

La próxima fecha (el miércoles venidero) es así: Estudiantil Sub-23 vs. Bancaria Sub/23, Caucetera vs. Colón, B° Rivadavia vs. SEC, Aberastain vs. Sarmiento y Huarpes vs. Estudiantil.