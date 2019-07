Poder contra poder. Agustín Creevy, hooker de Los Pumas, tira todos sus kilos para avanzar ante la marca de Aaron Smith y Adam Savea.



Primer dato: los All Blacks, la ofensiva más temida del planeta por lejos, no pudieron marcar un punto en todo el complemento. Segundo dato: en los últimos tres partidos ante los bicampeones mundiales, Los Pumas se fueron al descanso recibiendo no menos de 21 puntos y ayer los dejaron luego de 80" super intensos en 20. Tercer dato: los locales dominaron la posesión de la guinda a lo largo del juego, algo casi imposible de observar cuando en la cancha están los dirigidos por Steve Hansen. Son tres estadísticas que remarcan el gran partido que hicieron los argentinos ante el candidatazo a repetir la corona ecuménica dentro de un par de meses en Japón. Los Pumas estuvieron a sólo detalles de la primera victoria ante Nueva Zelanda. El 20-16 para los visitantes en Liniers marca la paridad de un juego que arrancó muy bien para los argentinos, luego los oceánicos lo dominaron, pero que en el complemento los anfitriones estuvieron siempre mejor. La gran defensa maorí les posibilitó esquivar el balazo de haber caído por primera vez en el historial y llevar la estadística a 28 victorias y un solo empate: en 1985, en cancha de Ferro, en 21 puntos.

El último line, con el consiguiente maul, demostró que en esos pequeños detalles es donde los grandes equipos se hacen fuertes. El propio segunda línea argentino, Tomás Lavanini, lo tradujo: "Creo que ahí demostramos que aún estamos medio verdes en esos aspectos. Y eso se paga caro ante equipos como los All Blacks que hacen todo casi perfecto", subrayó una de las figuras de la tarde.

El partido fue emotivo y con mucho desgaste físico, como ya es una marca registrada en este primerísimo nivel internacional. Hubo un par de errores argentinos clave que tuvieron de protagonista al 10: el penal factible que marró Nicolás Sánchez en el complemento con el partido 20-16 y justamente la intercepción lanzada por él en el primer tiempo que posibilitó el try de Brodie Retallick cerrando el parcial. Son jugadas que marcan el destino de un partido, más aún cuando estuvo claro que los All Blacks no tuvieron su mejor versión. Hubo cuatro debutantes en el partido de ayer y eso, en un juego tan apretado y contra un seleccionado muy rodado como el argentino, se suele notar.

El sábado en que se cumplieron 50 años del arribo a la Luna, no llegó el primer triunfo ante los All Blacks. Igual, el ansiado paraíso parece estar cada vez más cerca. Ojalá...

Los Pumas visitarán el próximo sábado a Australia por la 2da fecha.

CLAVES

Supremacía

A diferencia de las últimas veces que se midieron, Los Pumas tuvieron claramente la iniciativa en los primeros 20" del partido. Manejaron el ritmo del encuentro, teniendo mayor posesión de la guinda y lo tradujeron en el resultado con el 6-3. Incluso, estuvieron cerca de anotar un try pero les faltó precisión en los metros finales.

Cambio

Nueva Zelanda entendió que debía modificar su forma de juego y a partir de los 20" del arranque fue tomando el dominio del encuentro en Liniers. Aaron Smith y Beauden Barrett comenzaron a lanzar sus forwards y así la tónica pasó a ser de lado visitante. En ese aspecto, el poderío físico de los All Blacks posibilitó dar vuelta el marcador.

Cerca

Los Pumas tuvieron un parcial en el complemento de 7-0, incluso contando en el cierre con un line a favor en los últimos metros de la defensa maorí. ¿Qué faltó? Concretar esa y otras opciones claras que se tuvieron en el tramo decisivo del encuentro. Igual, las cosas a resaltar teniendo en cuenta el poderío del rival son muchas.

REPERCUSIONES PUMAS

Mirando el vaso medio lleno

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, optó por quedarse con todo lo bueno realizado ayer en cancha de Vélez. "Es lógico que ahora todos tengamos una amargura importante porque estuvimos realmente muy cerca de ganarles por primera vez. Pero siempre digo que hay que acordarse de dónde venimos para valorar todo lo que se ha avanzado. No es conformismo, pero sí tener en claro lo bueno que se viene desarrollando desde hace un tiempo a esta parte".

Por su lado, el capitán argentino, Pablo Matera, sostuvo que "hoy lo que prima es la bronca, pero sabemos que desde mañana (por hoy) veremos el partido de otra manera y debemos aprender de los errores sobre todo. Se hizo un partido como debíamos y no ganamos porque nos faltaron detalles".

Frenado. Nicolás Sánchez, goleador argentino en el historial ante los All Blacks, es detenido por la doble marca.

A su vez, Nicolás Sánchez, apertura de Los Pumas, resaltó que "lo que importa es el camino que estamos construyendo, la forma en la que estamos jugando. Duele la derrota, sí, pero estamos convencidos de que así debemos jugar" y agregó "estamos tristes por la oportunidad que se nos escapó. En realidad, no nos alcanzó la reacción. Se hizo un gran segundo tiempo y los dejamos sin puntos, lo cual es algo que no pasa no sé hace cuánto tiempo. La sensación es que estuvimos tan cerca de ganarlo que te da mayor bronca, pero el deporte y la vida te exige a volver a intentarlo nuevamente".



Repleto

El Amalfitani contó con un gran marco de público que agotó las entradas un par de días antes. Así los 31 mil espectadores que dijeron presente en la cancha de Vélez disfrutaron de un auténtico partidazo. Por otro lado, en el otro partido de ayer, Sudáfrica venció 35-17 a Australia.