Un capítulo más en la novela que vive por estas horas Sportivo Peñarol. Con la resolución de Personería Jurídica que anula sanción alguna al presidente Oscar Cuevas, el problema aún no se resuelve en el club chimbero, incluso suma un capítulo más: con los planteles que preparan su viaje rumbo a La Pampa donde debutarán el domingo ante Ferro de Pico. Pero ¿qué plantel será el oficial? Todo indica que el dirigido por Salvador Mónaco, aunque del otro lado Cuevas insiste con que será el suyo el que dispute el Federal "A".

Este martes a las 22 habrá reunión de Comisión Directiva en Peñarol donde se espera que el presidente Oscar Cuevas se sume a la cita. DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con el mandamás bohemio sin éxito pero sí pudo contactarse con el técnico Cristian Bove quien manifestó que nada cambió y se preparan para firmar el contrato en las próximas horas.

Del otro lado, la Comisión Directiva -sin Cuevas- ya presentó la lista de buena fe ante el Consejo Federal de AFA con 43 jugadores de los cuales 16 firmaron contrato. Incluso dijeron que Salvador Mónaco ya estuvo analizando futbolistas del "Team Bove" y que en caso que los futbolistas acepten, los sumaría a su plantel.

Si bien el dramatismo continúa reinando en Chimbas, a pesar de la anulación de la sanción a Cuevas, igual sería el plantel de Salvador Mónaco quien dispute el Federal "A". ¿Las razones? El artículo 41 del Estatuto de la AFA es en el que se respalda la Comisión para la firma de contratos que ya fueron recepcionados en el ente madre del fútbol argentino que incluso ya recepcionó y avaló algunos, como el del DT Salvador Mónaco. Según el artículo que habla de las funciones del presidente, para la firma de convenios o contratos dice lo siguiente: "En todos los casos, la sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General", es decir que si Cuevas insiste con que sea su plantel el que juegue, en este caso Javier Guillén, secretario del Bohemio, ya avisó que no avalará a Cristian Bove.





Pero entonces ¿porqué los contratos de Salvador Mónaco y los jugadores que ya firmaron contrato ya fueron registrados por la AFA sin la firma de Cuevas? porque la Comisión Directiva tiene la potestad para elegir al técnico o futbolistas con la firma del presidente o el vicepresidente, o el vicepresidente primero o el vicepresidente segundo. Así lo afirmó el prosecretario y secretario de Actas Luis Varela. El dirigente es quien maneja el área admnistrativa del club y quien está a cargo también del sistema COMET que es donde se registran los futbolistas de los clubes. Varela afirmó que "Cuevas no se contactó conmigo para cargar datos ni de Bove ni de jugadores que trajo él. Si lo hiciera la Comisión no lo avalaría asi que igual sería nulo", explicó.

Un dato no menor es que el presupuesto del plantel del Federal depende en gran parte del subsidio estatal de la Secretaría de Deportes y para eso sí es indispensable la firma de Oscar Cuevas, de lo contrario sin el aval del presidente la cuenta bancaria del club no podrá recibir el subsidio del que se desconoce el monto.

La Comisión Directiva invitó a Cuevas a la reunión de este martes, trascendió que le pedirán que se reincorpore pero que no están dispuestos a avalar sus decisiones.

Del otro lado, Cristian Bove manifestó que Cuevas le transmitió tranquilidad que será su plantel el que debute en la tercera categoría del fútbol argentino este domingo, incluso con Leandro Barrera la última incorporación (ex San Martín y con pasado en el fútbol europeo) ya tienen previsto el viaje a La Pampa.

Tan insólito como inexplicable. Sí. Los dos planteles con viajes pactados para el viernes a las 22 horas y ambos citados a la sede del club en calle Tucumán. A días de iniciar el Federal "A" nada cambió y aunque de ninguna de las dos partes quieren ceder la pulseada, reglamentariamente todo indica que Salvador Mónaco y su plantel será el oficial.

SIN INDUMENTARIA

El conflicto entre el presidente y sus integrantes de Comisión no tiene fin. Incluso, el plantel de Mónaco estuvo entrenando sin indumentaria debido a que Cuevas se llevó toda la ropa oficial para el plantel de Bove que se estuvo entrenando en cancha de Trinidad. La Comisión Directiva tuvo que salir a adquirir indumentaria a contrarreloj, la misma llegará en las próximas horas.