El piloto sanjuanino Juan Cruz Roca entreó entre los diez mejores de la clasificación de la primera fecha del Top Race Series que se disputa en el autódromo Juan Manuel Fangio, de Rosario y en donde el sanjuanino está debutando.

Dentro de su nuevo equipo, Pfening Competición, Roca inició actividad este sábado con el 1° y 2° entrenamiento, quedando 9° y 11° respectivamente. En cada contacto con el trazado rosarino, fue conociendo el auto y buscando la adaptación a otra potencia y otros neumáticos. Tal es así que en la segunda tanda mejoró algunas milésimas con respecto al tiempo empleado en su primera salida a pista. Además hubo un toque en entrenamientos que lo privó de girar un poco más y estar en una mejor posición.

Ya en clasificación se observó el esfuerzo de Juan Cruz por mejorar vuelta tras vuelta, quedando en su mejor giro noveno a 1.939 milésimas del mejor tiempo, el de su compañero de equipo Lucas Bohdanowicz.

"Contento por la adaptación al auto y por estar en esta categoría. Un toque en entrenamientos me impidió girar un poco más, pero feliz por ir conociendo el auto y no cometer ningún error que me lleve al trompo. Gracias al Gobierno de San Juan, anunciantes privados, equipo Pfening, familia, amigos y gente de San Juan por el apoyo. Vamos por más mañana", expresó el joven.

La actividad continuará este domingo con la carrera final del Series a partir de las 10:30, con un total de 25 minutos más una vuelta al circuito santafesino.