José Manuel Urcera (Torino) se impuso ayer en el Gran Premio "Carlos Pairetti" de Turismo Carretera, en un final polémico con Mariano Werner (Ford), quien cruzó la meta primero pero fue sancionado, tras correrse la 3ra fecha de la Copa de Oro y 13ra del torneo, en San Nicolás. La carrera tuvo un final "picante" ya que en el penúltimo giro, Werner despojó de la punta a Urcera en un sector en el que no se podía sacar dos ruedas de la pista, lo que hizo el paranaense.

Pero no solo Werner "transgredió" el reglamento particular de la prueba, sino que otros pilotos también lo hicieron y no fueron sancionados. Así, cuando el paranaense se encaminaba a su tercer triunfo consecutivo en la Copa de Oro, tuvo que conformarse con el segundo lugar.

La polémica decisión de los comisarios de sancionar sólo algunas maniobras, tal como lo padeció Della Motta cuando lo despojaron de su triunfo y con ello permitir que un Toyota ingrese a la Copa de Oro, vuelve a generar suspicacia. Y es que con este resultado, Urcera pasó a encabezar las posiciones de la Copa de Oro (135 puntos), escoltado por Werner (134) y Canapino (117,5); a falta de dos fechas para el cierre.

En la carrera, desde el comienzo Urcera tomó el liderazgo al superar a Werner, quien con el Ford intentó durante el resto de las vueltas recuperar la vanguardia. Así ocurrió en dos de los tres relanzamientos tras neutralizarse la carrera por incidentes, siendo el último el más notorio cuando en el giro 21 se produjo una colisión entre el Chevrolet de Mangoni y los Ford de Nicolás Trosset y Gabriel Ponce de León.

Tras quedar el sector en condiciones, volvió a darse el "vía libre" y allí mismo Werner realizó una maniobra para rebasar a Urcera, lo cual lograría metros más adelante. Pero esto fue observado por el concurrente de Maquin Parts Racing que protestó ante los comisarios deportivos de la CAF de la ACTC, por considerar que el auto del entrerriano pisó fuera del límite de la pista. Las autoridades constataron la queja y una vez que se bajó la bandera de cuadros le informaron a Werner que era penalizado al segundo lugar.

Durante la vuelta de honor, y en medio de la confusión en los boxes por el resultado, Urcera se enteró del triunfo y al bajarse del Torino se reunió con su equipo para celebrarlo, mientras que Werner protestaba la sanción. El podio, en tanto, lo completó Juan Cruz Benvenuti (Torino) de Trotta Racing también desde el inicio tomó el tercer puesto de la carrera luego de superar a Germán Todino.

En tanto, Agustín Canapino, quien había llegado líder a San Nicolás, pudo llegar 18vo tras una falla e su autos. Con ello sumar pocas unidades que le relegan al tercer lugar de la Copa de Oro, a 18,5 de Urcera.

Por su parte, Della Motta finalizó en el puesto 36 con su Dodge. El sanjuanino venía 21ro cuando debió ingresar a boxes por una bujía que fallaba. Y si bien volvió a pista, lo hizo relegado.

Por el Mundial

La decimocuarta y penúltima fecha del campeonato de TC se desarrollará en La Pampa entre el viernes 18 y el sábado 19 de noviembre, no el domingo 20, por un motivo por demás razonable. Y es que ese domingo comenzará el Mundial de Qatar. Luego, quedará la fecha del cierre de temporada en el Circuito San Juan Villicum, prevista para el 11 de diciembre.

Tobías Martínez, 9no en el TC Pista

En carrera. Tobías Martínez fue nuevamente top 10 en la categoría, en la que está desarrollando su primera temporada.



Facundo Chapur ganó en el TC Pista y se prendió en la lucha por la Copa de Plata, en una carrera en la que el sanjuanino Tobías Martínez llegó noveno. A su vez, Marcos Quijada y Otto Fritzler completaron el podio.

El piloto cordobés, apodado Metralleta, consiguió su tercera victoria en la temporada y además recortó distancia en su lucha por ganar la Copa de Plata, ya que ahora tiene 129 puntos y se ubica tercero en el campeonato. El puntero es Santiago Alvarez, con 141,5 unidades; mientras que segundo marcha Otto Fritzler, con 131,5.

En tanto, con el noveno puesto, Martínez tiene chances matemáticas de ser uno de los Tres de Último Minuto.