Boca se consagró ayer campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tras empatar con Independiente 2-2 en un desenlace "cardíaco" en la Bombonera, que se estremeció ante el penal atajado por Franco Armani en el minuto final de los 90 y el segundo gol del colombiano Miguel Borja, decisivo para la victoria de River sobre Racing.

La nueva consagración "xeneize", segunda del año, entró seriamente en riesgo a los 35 minutos del segundo tiempo por el gol de Javier Vallejo, que hizo poner toda la atención en el Cilindro de Avellaneda.

Con el 2-2 en La Boca, Racing dispuso un penal para ganar su partido y enfilarse al campeonato pero la tapada de Armani generó una explosión, que se registró a mayor escala minutos después cuando Borja sentenció el éxito riverplatense en el último partido oficial de Marcelo Gallardo.

Con esos invalorables favores de su máximo rival, Boca ratificó su condición de club más ganador en la Argentina, sumó su 35to. título de Liga y segundo de 2022 tras la Copa de la Liga, a la espera de abrochar un tercero en la Copa Argentina, cuya semifinal afrontará ante Patronato el miércoles en San Juan.

El digno Independiente de Julio César Falcioni derribó todo tipo de suspicacias y se puso en ventaja en el primer tiempo con un penal de Leandro Fernández (32m.), que Boca contestó con la rápida igualdad de Guillermo "Pol" Fernández (34m.) y el desnivel transitorio conseguido por el colombiano Sebastián Villa al comenzar la segunda parte (4m.).

Impulsado por el entusiasmo de su gente, Boca demostró su ambición de ganar en los primeros minutos con una postura agresiva. Independiente mostró sus cartas pasados los 10 minutos. Así, a posibilidad de lastimar a Boca se le presentó por el costado izquierdo en una incursión de Lucas Rodríguez, que fue derribado por el peruano Luis Advíncula, y derivó en el penal facturado por Fernández. Para la tranquilidad de toda la Bombonera, que reaccionó con estruendo tras la desventaja, Boca se encontró con el empate dos minutos más tarde con un desvío de cabeza de "Pol" Fernández tras una pelota detenida ejecutada con potencia y precisión por parte de Óscar.

Ante el discreto primer tiempo de Juan Ramírez, Ibarra decidió apostar por el revulsivo de Sebastián Villa en el segundo tiempo y el resultado no tardó en llegar. Se cumplía apenas el cuarto minuto del complemento cuando el colombiano generó una falta cerca del vértice del área y cobró el tiro libre con un derechazo dirigido que se incrustó contra la red de Álvarez.

La Bombonera liberó tensiones y desató un ambiente atronador, que colaboró para que el equipo manejara los tiempo del juego, más aún cuando llegó la noticia del gol de Racing en Avellaneda, a los 10 minutos. Independiente, expectante para algún contragolpe, ya no tenía la misma peligrosidad, por lo que el arco de Rossi le quedó lejos. El juego perdió ritmo. El juvenil Gonzalo Morales reemplazó a Vázquez en Boca para ganar mayor presencia en los metros finales y Julio Falcioni (hoy se despidió del "Rojo") puso al ecuatoriano Juan Cazares con intención de incrementar el volumen de juego. De inmediato Agustín Rossi se ganó la ovación del estadio con una doble tapada ante el ex River y Banfield, que de todas formas fue invalidada por fuera de juego. Independiente consiguió el objetivo de aumentar la tenencia del balón y llegó mejor parado al desenlace de la tarde, infartante, inesperado, con la atención al unísono en dos estadios. El "Rojo" sorprendió con el empate luego de un córner a falta de 10 minutos y de inmediato llegaron noticias desde Avellaneda: penal para Racing, atajada de Armani, estallido en la Bombonera y posterior delirio con el gol de Borja, que se gritó como uno de su compatriota Sebastián Villa. Decretado el final, el orgullo de "La 12" pudo más y se cantó el tradicional: "Es para vos, gallina p... la p... que te parió". Pero en rigor este título de Boca no fue "para" sino "por" River, que se burló de toda sospecha y cerró el ciclo de Marcelo Gallardo con una victoria memorable.

El campeón, en San Juan

Con el título de la Liga Profesional de Fútbol de Boca confirmado, también es una realidad que el equipo que dirige Hugo Ibarra jugará ante Patronato el miércoles en el Estadio Bicentenario, a partir de las 21.30 horas, por una semifinal de la Copa Argentina. Con este panorama, hoy comenzará la venta de entradas para los hinchas xeneizes en la boleteria Norte del Bicentenario desde las 9 horas y hasta las 18. Mientras que en el mismo horario se puede adquirir a través de internet en la página www.autoentrada.com. Los valores de los tickets son: $3.000 popular, $5.000 platea Este, $6.000 platea Oeste alta, $7.500 platea Oeste baja. A su vez, para los hinchas de Patronato se podrán adquirir de manera presencial en la sede social del club en Paraná. Las jornadas serán hoy y mañana entre las 10 a 18 horas. Del otro lado del cuadro jugarán Banfield ante Talleres, a las 18 horas en Rosario.

Carnaval xeneize. En la Plaza 25 de Mayo se reunieron luego de la consagración cientos de hinchas de Boca para festejar. Las dedicatorias, en su mayoría, fueron para los “primos” de River.

Presente

El presidente sanjuanino de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, reconocido hincha e incluso socio de Boca, le entregó las medallas de campeones a los jugadores xeneizes en el césped de la Bombonera.