Se llama Carla Guglielmi y llegó desde Buenos Aires para disputar la prueba de 21 kilómetros de la Salomon K. Al final de la extenuante competencia, contó que la prueba “superó sus expectativas” aunque también se mostró sorprendida por la dureza del circuito. “No me imaginé que el ascenso al Tres Marías sería tan duro. Para quienes no estamos acostumbrados a correr en altura resultó duro pero como premio tuvimos esa enorme postal de los paisajes de esta hermosa provincia”, contó la bonaerense que venía de correr en el Chaltén y anteriormente en Las Salinas Grandes en Jujuy. “Ambas fueron duras pero no tanto como esta Salomon”, contó la atleta que ya piensa en redoblar la apuesta el año próximo.