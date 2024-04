A más de 11.000 kilómetros de su casa, el piloto Juan Cruz Martínez hizo historia al ganar en el Campeonato Mundial EnduroGP en Portugal, convirtiéndose en el primer sanjuanino en lograrlo. En rigor, Martínez se impuso en las dos carreras que conforman la fecha mundialista, lo que también es histórico para el enduro argentino. "Escuchar el himno argentino en el podio fue una locura", confesó.

Martínez emigró este año a Portugal tras una propuesta laboral y corre con la marca española Rieju. Si bien está enfocado en el CN Portugal, el campeonato luso, el sanjuanino compitió en el Mundial EnduroGP ya que ese país organizó las dos primeras rondas (son dos carreras por fecha). Luego de dos segundos puestos, esta vez logró doblete en lo más alto del podio en la categoría Open, que es la máxima en la que puede correr un piloto amateur. "Las dos carreras fueron muy exigentes, con caminos que estaban muy dañados y que demandaron mucho esfuerzo. Coronar estas dos rondas mundialistas con triunfos y escuchar el himno argentino en el podio fue una verdadera locura, no lo podía creer", indicó el piloto.

Martínez es triple medallista en el International Sixs Days of Enduro, con dos segundos puestos y un tercero.

Martínez, varias veces campeón sanjuanino de enduro y medallista en el Six Days, venía de recuperarse de una lesión tras una caída en moto. De hecho, no pudo correr el International Six Days of Enduro de San Juan 2023 por esa causa. Sin embargo, el motociclismo le dio revancha y este año fue convocado por la Federación Portuguesa de Enduro para correr el certamen nacional.

Llegó a ese país en enero y a los pocos meses no sólo que ganó en el campeonato portugués sino que también hizo historia para el motociclismo argentino en el Mundial EnduroGP.

Ahora el objetivo de Martínez es seguir sumando podios en Europa y tratar de usarlos como una vidriera. Es que pretende conseguir patrocinios que le permitan correr en forma completa el Mundial del año próximo, inicialmente en la categoría Junior.

"A nivel deportivo siento que hay mucha diferencia con respecto a Sudamérica, pero sigo evolucionando y sé que entrenando y haciendo sacrificios nada es imposible de alcanzar. Correr en Europa es algo que siempre soñé y quiero seguir creciendo; voy a dejar todo arriba de la moto", apuntó.