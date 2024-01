La tranquila y enfocada preparación de la Selección Sub 23 para el Preolímpico se aturdió con una noticia de alto impacto. No fue una de las tantas buenas que en el último tiempo se festejaron en el predio de Ezeiza. Esta fue una negativa. Una que repercute de lleno en el trabajo de Javier Mascherano y pone en jaque la planificación rumbo a los Juegos Olímpicos.

Este viernes, Defensa y Justicia llegó a un acuerdo para vender el 100% del pase de Julián Malatini a la Bundesliga: el Werder Bremen será el nuevo equipo del defensor. Hasta acá pareciera ser una gran novedad, una de las mejores ventas del fútbol argentino en este mercado de pases. Sin embargo, las formas son las que causan un escándalo y un fuerte enojo en AFA.

Según aseguró la entidad madre de nuestro fútbol en un comunicado, el jugador desde el jueves que no se presentó más a los entrenamientos y Defensa jamás puso al tanto a los autoridades de la AFA. Así atentaron contra la selección que se prepara para el Preolímpico. Sucede que Malatini ya había sido anotado para jugar el torneo con la Sub 23, Werder Bremen no lo cedería y así no habría posibilidad de inscribir a un reemplazante puesto que no está en el reglamento. De este modo, Argentina se presentará a jugar el torneo con un jugador menos (22).

"Tanto el futbolista Julián Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación", sostuvo el comunicado desde AFA.

La lista de la Selección sin Malatini

Arqueros: Leandro Brey (Boca), Federico Iacovich (Estudiantes de La Plata) y Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising de Estados Unidos). Defensores: Marco Di Césare (Argentinos), Joaquín García (Vélez), Nicolás Valentini (Boca), Aaron Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil). Volantes: Federico Redondo (Argentinos), Juan Sforza (Newell’s Old Boys), Valentín Barco (Boca), Cristian Medina (Boca), Ezequiel Fernández (Boca), Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), Claudio Echeverri (River), Baltasar Rodríguez (Racing) y Juan Nardoni (Racing). Delanteros: Pablo Solari (River), Luciano Gondou (Argentinos), Francisco González (Newell’s) y Santiago Castro (Vélez).

Cómo se juega el Preolímpico

En esta edición, la fase empezará con dos grupos de cinco Selecciones cada uno. El sistema será todos contra todos por los puntos y a una sola rueda de partidos. Los dos primeros de cada pelotón clasificarán a las fase final, donde nuevamente habrá enfrentamientos todos contra todos en un grupo de cuatro integrantes y, los dos primeros lugares de la tabla, obtendrán sus boletos a París 2024.

Cuántas fechas de la Copa de la Liga se perderán los convocados al Preolímpico Sub 23

Por una cuestión de calendario, el Preolímpico -que se llevará a cabo entre el 20 de enero y el 11 de febrero- estará superpuesto con la Copa de la Liga, que arrancará el día 28. Por lo tanto, los convocados por el entrenador se perderán las primeras cuatro fechas y, por una cuestión de descanso, también podrían quedar afuera del banco en la quinta.

Fuente: Olé