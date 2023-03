La merecida fiesta de los campeones de a poco comienza a quedar atrás para la Selección argentina, que antenoche vivió en el Monumental una jornada que quedará para siempre en el recuerdo de todos los integrantes de la Albiceleste y los hinchas argentinos, que festejaron una vez más el título mundial obtenido en Qatar 2022.



Hoy, los futbolistas que tuvieron minutos o jugaron poco ante Panamá realizaron un amistoso informal frente a River en el predio de AFA y terminó con la victoria de la Selección argentina por 4-1.



Ángel Correa convirtió dos de los tantos, Paulo Dybala hizo uno y el resto fue de Nicolás González; en tanto, el descuento de River lo hizo Matías Suárez. Se jugaron dos tiempos de 30 minutos.



Por el lado de Argentina, los once fueron Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Germán Pezzella, Juan Foyth; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez; Nico González, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. Luego ingresaron Marcos Acuña, Correa y Gio Simeone.



Por el lado de River, los elegidos fueron Ezequiel Centurión; Milton Casco, Leandro González Pirez, Jonatan Maidana, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, José Paradela, Nacho Fernández; Esequiel Barco y Lucas Beltrán.



Luego de la noche de fiesta del jueves en el Monumental, Lionel Messi posteó en sus redes sociales un mensaje más que emotivo: "Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño. Están siendo unos días muy muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. GRACIAS!!!".



Mientras que por su lado, el entrenador, Lionel Scaloni, destacó en la misma vía que: "No sé qué escribir, sobran las palabras y tengo dudas en describir este momento. Basta solo escucharlo y mirarlo. Muchas gracias a todos, eternamente agradecidos", posteó el DT en Instagram junto al video del momento en que sus jugadores se pararon en el campo de juego y recibieron el aliento de la gente.