El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, anunció que no seguirá en el club azulgrana, tras permanecer por más de 22 años en la institución que lo vio nacer deportivamente.

"Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club, que me ha acogido con 12 años, se merece todo lo mejor de mí. Entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí tanto a nivel físico como mental", reconoció el futbolista de 33 años.

"Es un día muy difícil para mí, porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós es muy complicado. Entiendo por naturaleza y ley de vida que lo que viene de aquí en adelante cada vez será mas complicado por lo que no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda. No me la merezco y el club tampoco, ésta es mi decisión y quería hacerla pública", informó el mediocampista en la rueda de prensa.

"El Cerebro", disputará sus últimos 5 partidos en la temporada entre los que se encuentra el enfrentamiento ante el histórico rival, el Real Madrid en el Camp Nou. Además, contará con la posibilidad de gritar campeón éste domingo si su equipo no pierde ante el Deportivo La Coruña.

El histórico número ocho del Barcelona, no confirmó que su nuevo destino sea el Chongqinq chino, sin embargo aclaró que: "Lo único que siempre he dicho es que no competiría nunca contra mi club, por lo tanto todos los escenarios que no sean Europa puede ser posibles". "Cuando culmine la temporada ya sabremos cual es el lugar que elegiré", sentenció.

"Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y una gran persona. El fútbol pasa y lo que nos queda a todos es el trato que has tenido con la gente y los compañeros en el día a día. Ese es mi deseo y lo que he intentado durante este tiempo, ser un gran futbolista y una gran persona", concluyó .