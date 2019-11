Fuerte. Ignacio Penizzotto saltó la valla y su pie se dobló. Debió ser trasladado para estudios mayores.

Ignacio Penizzotto tiene 17 años y participa por primera vez de estos Binacionales. El pibe caucetero comenzó hace tres años en el atletismo pero toda su vida practicó hockey sobre patines en la Unión Deportiva Caucetera. Hoy cursando el último año de la Secundaria en el Colegio Cristo Rey, "Nacho" no se imagina sin deporte. "El profe Luis Leiva me vio futuro y probé. Competí en mi primer Evita y lo gané y de ahí fui a un Sudamericano, me fui entrenando cada vez más, me apasioné y hoy no me imagino lejos del deporte" comentó. Ayer no tuvo su mejor día porque no pudo completar la prueba de 110 metros con vallas porque su pie se dobló y si bien por la tarde se haría estudios de complejidad, esperaba recuperarse para los 200 metros llanos del jueves.