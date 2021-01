La pandemia mundial del coronavirus que azota a nuestro país desde el año pasado dejó varias enseñanzas. Una de ellas es que lo que hoy es "sí", mañana puede ser "no" y así sucesivamente... Es decir, es muy complejo programar a largo plazo. Dentro de ese contexto se encuentra nada menos que la Vuelta a San Juan de ciclismo, que tiene pautado su comienzo el 24 de enero. Lo que está en riesgo es su carácter internacional debido al rebrote de coronavirus tanto en Europa como en nuestro país, donde las estadísticas marcan un incremento de los casos. Incluso, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ayer fue claro con su frase que "el riesgo que todo vuelva a paralizarse existe".

La Vuelta, en su carácter de 2.1 Proseries, está prevista que cuente con equipos UCI World Teams, UCI Pro Teams, Continentales UCI (donde se encuentran los sanjuaninos) y Selecciones. Justamente ahí radica el problema actual y la indefinición de hacerla como tal o no. La propagación de una nueva cepa del Covid generó que antes de Navidad, el Gobierno nacional suspendiera hasta el 8 de enero como mínimo los vuelos procedentes de Gran Bretaña, Italia, Dinamarca, Países Bajos y Australia, y sus países limítrofes. Esta medida, que puede ser extendida, es vital para que la Vuelta pierda su carácter internacional, siendo la prueba que tiene prevista la UCI para arrancar el 2021. Desde la organización del evento, el silencio en estos días es absoluto aunque está claro que son días donde habrá que tomar una decisión. Hace una semana, en estricto off de record sólo se atinó a un "hoy, la Vuelta se hace como está prevista". Pero en siete días la situación, lejos de mejorar, se complicó. Y hay otro dato que ayer publicó el portal de ciclismo más destacado del mundo: cyclingnews.com. En un artículo sobre el equipo Israel Start-Up Nation cuenta que la pretemporada de diez días prevista para hacer en Israel se decidió cambiar de sitio por el rebrote de coronavirus y finalmente lo harán en Gerona, España. Y también destaca que la máxima estrella que vendría a la Vuelta, Chris Froome, seguirá con su rehabilitación en California, Estados Unidos, y no junto al equipo. Además, desliza que la idea del equipo es comenzar las competencias en febrero o marzo, teniendo en cuenta que en San Juan todavía "no es segura la Vuelta de carácter UCI". Resulta poco probable que Froome entrenando solo y el Israel Start-Up Nation se junten sólo para venir a la provincia.

Lo cierto es que más allá del silencio oficial, ya se conoce que hay un "plan B" en marcha. Este contempla una Vuelta sólo con equipos argentinos y selecciones de países cercanos que quieran y puedan participar. Además, la idea de acortarle un par de etapas. Se verá....

Dentro de dos semanas, los equipos extranjeros deberían empezar a llegar.

NO PUDIERON

El coronavirus ya generó la cancelación de varias pruebas que se encuentran habitualmente dentro del calendario de la UCI.

La primera carrera fue el Tour Down Under (19-24 de enero), luego le llegó el turno a la Cadel Evans Great Ocean Road Race (31 de enero), ambas con epicentro en su desarrollo en Australia, justamente uno de los países que sufre un gran rebrote de la pandemia.

Y aunque era un secreto a voces, recién sobre fines de diciembre del 2020, la organización del Tour de Colombia anunció la cancelación de la edición 2021 a causa del virus que golpea al mundo.

Por eso, la Vuelta a San Juan quedaba sola en esta parte del continente y parecía que se iba a realizar normalmente, aunque eso ahora está en duda.