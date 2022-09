Enzo Fernández es uno de los apellidos flamantes que apareció para estos dos amistosos, que debutó en la Selección ante Honduras y que rápidamente se hizo notar: presionó, recuperó y Lionel Messi hizo el resto con un golazo para el 3-0. El volante que arrancó en River, rindió bárbaro en Defensa y Justicia, se hizo figura en su regreso al Millonario y es una fija desde que llegó a Benfica, aparece con una opción nueva para la lista de 26 que Lionel Scaloni llevará a Qatar: pelea mano a mano con Exequiel Palacios por un lugar.

"Estoy en un presente muy lindo de mi vida asi que disdrutando al máximo", expresó una de las sorpresas en la lista de Scaloni. ¿Si se le abre la chance de ir a Qatar? Fernández expresó: "Me dieron la oportunidad de mostrarme hoy y después se verá, yo voy aportar mi granito de arena", sobre su presente en el Benfica manifestó: "El Benfica me dio la chance de mostrarme, mis compañeros me recibieron bárbaro por ahi no me gusta hablar en los medios pero estoy disfrutando mucho este presente", manifestó.

Este viernes por la noche ingresó y debutó de la mejor manera. ¿Qué significó eso? El ex River manifestó: "Es una felicidad enorme, un sueño cumplido, el año pasado lo venía pensando que sería jugar con Messi, lo venía soñando y hoy se me dio, asi que es mi sueño cumplido", cerró.