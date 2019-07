En ofensiva. Angileri encara ante la marca rival. River no pudo capitalizar sus acciones de gol y debió conformarse con un empate de local.

Enzo Pérez analizó el partido y dijo que River, por el gasto, mereció llevarse la victoria ante Cruzeiro. "Jugamos mejor el primero que el segundo tiempo, pero en el balance general River fue mejor. Lo buscamos siempre, tuvimos control de pelota, fue casi todo de nosotros y por eso merecíamos ganar", aseguró.



Pérez dijo que la deuda del equipo pasó por no encontrarle la vuelta. "En el segundo tiempo entramos dubitativos y ellos se cerraron bastante, metieron otro mediocampista y a nosotros nos costó encontrarle la vuelta al partido. Al último fue más empuje que claridad, típico a veces de un partido de Copa. La serie de todas maneras está abierta", dijo Enzo, a la vez que aclaró que para la revancha no va a variar demasiado el planteo. "River siempre va para adelante y eso no va a cambiar. Seguro que cometemos errores, pero salir a buscar al rival es nuestra forma de jugar y no lo vamos a modificar".



Rodolfo D"Onofrio, presidente de River, descartó que el Oso Pratto emigre a Brasil, tras la información surgida en ese país de que el Flamengo ofreció 2,5 millones de dólares por el delantero.



"No sé de dónde salió eso, no existe. A River nunca le llegó nada. La intención del club es mantener a todo el plantel. Nos preguntan por las incorporaciones y lo mejor que tenemos es que no se vaya ninguno. Tener un equipo de grandes jugadores y donde hace ya rato que están jugando juntos es un valor enorme. Lo difícil es lo que hacemos, mantener el plantel", explicó el titular del "Millonario" en diálogo con Fox Sports. De esta manera, quedó descartado que Pratto vaya a irse del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El ex Vélez se incorporó a River a principios de 2018 y lleva 22 goles en 67 juegos.