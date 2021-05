Con picos históricos de rating, siendo tendencia a nivel mundial en Twitter y siendo portada de los medios más importantes del mundo. Así continuó el día después de la noche épica que tuvo Enzo Pérez, el volante mendocino que se calzó los guantes de urgencia en River Plate, que aquejado por el covid, le ganó a Santa Fe de Colombia sin suplentes y con un arquero improvisado.

Entre los elogios de reconocidas figuras, se anotó lo expresado por Ubaldo Matildo Fillol, emblema del arco de River y del seleccionado argentino, quien afirmó que el "coraje" que demostró Enzo Pérez para ocupar la valla durante el partido con Independiente Santa Fe le asegura un lugar "en la galería de los grandes ídolos" del club. "La defensa que hicieron de Enzo sus compañeros fue emocionante. En ningún momento dejaron que el rival le pateara al arco. Creo que esto que hizo anoche lo pone en la galería de los grandes ídolos de River", sentenció. Claro que no todo fue color de rosas, hubo críticas también. En contracara con lo expresado por Fillol, el arquero de Fluminense, de Brasil, Marcos Felipe, minimizó la actuación de Pérez: "Enzo Pérez no trabajó durante el partido. Fue considerado el mejor del partido sin haber hecho grandes defensas y River se defendió. No vi nada extraordinario. Él simplemente tapó un agujero que ellos mismos cavaron. Entonces no tengo nada a decir", comentó.

En tanto que los principales medios de prensa de Colombia calificaron como una "hazaña internacional" la victoria de River, en un partido histórico. "Santa Fe no pudo contra un equipo que no tenía arquero", resaltó el periódico El Tiempo, de Bogotá, mientras que El Espectador tituló "Hazaña internacional de uno y la decepción del otro". "El resultado no sólo fue un duro golpe para el equipo de Harold Rivera sino para todo el fútbol colombiano, que sigue en un momento terrible: Santa Fe perdió contra un equipo que solo tenía 11 jugadores y un arquero improvisado como Enzo Pérez", añadió "El Tiempo" de Bogotá. El diario también hizo alusión a los mensajes de los hinchas del equipo colombiano que reaccionaron en las redes sociales criticando la "falta de actitud y de ganas" de sus jugadores y a la vez destacaron "la entrega de River".

Si bien ayer no se confirmó que el DT colombiano renunciara a su cargo, el Diario Marca adelantó que "una vez pisen Bogotá, el cuerpo técnico le presentaría la renuncia al presidente del equipo, Eduardo Méndez". Si eso sucede, Juan Cruz Real tomaría las riendas del elenco cardenal. Todavía no se conoce su tipo de contrato y si tomaría al equipo después de la Libertadores o comenzaría de inmediato.

Al museo

Enzo Pérez se llevó del Monumental para su museo familiar toda la vestimenta de arquero que usó antenoche en la histórica victoria sobre Independiente Santa Fe de Colombia, un par de conjuntos similares para su hijo y su hija y el pizarrón con la formación del equipo. "Esto va para el museo, tengo hasta los guantes de "Poroto" (Germán) Lux, videos, fotos. Es un triunfo histórico, nunca estuve tan nervioso en un partido, es emocionante y no caigo", dijo el mendocino antes de abandonar el estadio, ya en la madrugada del jueves. La mujer de Enzo, Florencia, subió a las redes sociales una foto del volante que jugó de arquero y de su hija Pía y su hijo Enzo Santiago, los tres con la ropa de arquero color verde y el número 24 y con la planilla del partido que pegan en el vestuario. Pérez entró en la historia ya que se convirtió en el primer jugador de campo que ocupa el puesto de arquero.