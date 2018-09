Insólito. Enzo Pérez habló del incidente Centurión.

"Pisala ahora". La frase de la explosión salió de la boca de Enzo Pérez, mientras era reemplazado. El destinatario fue Ricardo Centurión. Tras el escándalo, tanto Pérez como Centurión ofrecieron disculpas públicas. El mediocampista del Millonario volvió a referirse al polémico episodio. Y ensayó una curiosa explicación para justificar lo que pasó entre ellos en el Monumental. "No fue una cargada. ¿Viste cuando se te raya el disco? Bueno, se me rayó. El más perjudicado fui yo. Me pierdo un cuarto de final de Copa y no sé si lo voy a volver a jugar", dijo. Además, el ex Godoy Cruz y Estudiantes se refirió a lo que vivió con el plantel albiceleste en el tormentoso Mundial de Rusia, en el que Argentina quedó eliminada en octavos de final en medio de rumores.