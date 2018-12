Confianza. Enzo Francescoli aseveró que contra el Real Madrid, en una hipotética final, serían iguales las chances para cada uno.

El manager de River Plate, el uruguayo Enzo Francescoli, afirmó que tienen las "mismas chances" que Real Madrid, de España, en caso de una hipotética final del Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos.

"Tenemos las mismas chances que Real Madrid, es un cincuenta para cada uno", aseguró el exfutbolista en una nota con TyC Sports.

"El partido previo nunca fue fácil, y no lo va a ser en esta ocasión", advirtió.

River se enfrentará al ganador del cruce entre Esperance (Túnez) y Al Ain (Emiratos Árabes Unidos).

Asimismo, el "Príncipe" analizó: "El Real Madrid no cambió mucho respecto de los últimos años.Tiene jugadores de renombre y muy importantes, jóvenes que han surgido del club. No creo en eso de cómo llega un equipo a un partido".

Finalmente, Francescoli reconoció que hay desventajas en relación al "plantel y al presupuesto".

River consiguió su único título intercontinental contra Steaua Bucurest (1-0) en 1986 cuando se jugaba en Tokio.

Además, el conjunto "millonario" cayó en 1996 frente Juventus (1-0) y ya en el Mundial de Clubes 2015 ante Barcelona (3-0).

El mediocampista de River Ignacio Fernández confesó ayer que le "cuesta caer" sobre la consagración en la Copa Libertadores tras ganarle a Boca, especialmente por el electrizante final del partido (3-1) que pudo ser empate con el tiro de Leonardo Jara en el palo. Instalado en Al Ain, Emiratos Árabes, país sede del Mundial de Clubes de la FIFA, el ex Gimnasia recordó: "La verdad que cuando pienso en el tiro de Jara que dio en el palo se me para el corazón porque faltaba poco y era el empate, por suerte se fue y luego vino la corrida del Pity y ahí me desahogué y fui a festejar".





> Gallardo, en el podio

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se posicionó ayer como tercero en el ranking mundial de la FIFA tras ganar la Copa Libertadores. El DT subió del cuarto al tercer lugar de la tabla al sumar 12.600 puntos y superó así al italiano de Juventus, Massimilliano Allegri (12.497). Gallardo fue el segundo mejor en noviembre del año pasado cuando solamente lo superó el francés Zinedine Zidane, por ese entonces DT de Real Madrid. Por encima del "Muñeco" se posicionan Diego Simeone, de Atlético de Madrid, con 13.535, y el español de Barcelona, Ernesto Valverde, con 14.934.