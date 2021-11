Con marcado éxito se desarrolló en Angaco una doble jornada de autos de travesía y bicicletas de mountain bike.

Con un parque automotor de 125 autos, distribuidos en 14 categorías en un recorrido de 85 km en tres etapas entre los dos días de competencia. En total fueron cinco carreras diferentes. Tres de autos y dos de ciclismo de montaña con más de 300 deportistas en acción.

El sábado el escenario principal fue la Pampa de la Medalla, al final del distrito El Bosque, con un campamento similar al Dakar para recibir el arribo de los protagonistas. El domingo toda la actividad se centró en derredor del Polideportivo y camping municipal. A las 8 de la mañana iniciaron los bikers su segunda función y luego el poderoso parque de autos con dos carreras distintas que se extendió hasta la penumbra del día. En el ciclismo se destacó Adrián Jordá, ganador de la General. Entre los pilotos de autos se destacaron en las tres subdivisiones de la general, tres máquinas de distinta generación.

AUTOMOVILISMO

Los ganadores entre los autos, en las distintas categorías fueron: A Libre: Gerardo Sessa. B-1000: Miguel Díaz. Cat. C: Mario Quiroga. Cat. D: Franco Corso. C Plus: Javier Segura. D Especial: Elio Salomón. E Plus: Emiliano Falcón. D Plus: Martín Lucas. Cat. E: Yusef Castillo. Cat. G: 1) Alberto Bianchi. Jeep Libre: José Castro.

MOUNTAIN BIKE

Elite: Joel Montaña. Sub23: Facundo González. Juveniles: Agustín Manrique. Master A1: Mariano Aguero. M-A2: Nicolás Robledo. M-B1: Sergio Gómez. M-B2: Adrián Jordá. M-C1: Oscar Ramírez. M-C2: Marcelo Rivero. M-D2: Martín Ferreyra. M-E2: Miguel Garcés. Promocionales: Categoría A: Federico Cabeza. Caballeros B: Federico Polimeni. C) Oscar Delgado. Cadetes: Mateo Acosta. Menores: Thiago Moreira y en Tandem: Alfredo Tejada. Ganadoras entre las damas: Damas Master A: Natalia Quiroga. Damas Master B1: Paula Juárez. Master B2: Teresa Gómez. Master D: Marcela Torres.