En acción. Gonzalo Prósperi encabeza los trabajos del plantel de San Martín. En Concepción, todo está definido para el clásico contra la Lepra mendocina de este domingo.

Los triunfos mejoran todo. El ambiente, los semblantes y hasta la semana de trabajo y en San Martín, disfrutan de ese momento tras la victoria en Platense; por eso, el cierre de los entrenamientos previos al clásico de mañana contra Independiente Rivadavia de Mendoza fue con final cantado porque el técnico Alfredo Grelak tiene ya decidido apostar por los mismos once que lograron el segundo triunfo en la temporada. Así, la formación verdinegra tendría en cancha a Francisco Mattia, Ian Escobar, Marcos Fernández y Matías Gimenez que habían sido las novedades ante el Calamar en Vicente López.



La semana estuvo marcada por la calma pero sabiendo que conforme llegaba el día del clásico contra la Lepra, la presión de ganar como locales por primera vez en esta Primera Nacional se empezó a sentir. El doble turno del miércoles, la práctica vespertina del jueves y el entrenamiento de la mañana de este viernes no hicieron más que confirmar lo que era un secreto a voces: equipo repetido.



Así, Luis Ardente estará en el arco; la línea de fondo tendrá a Gonzalo Prósperi por la derecha y a Ian Escobar por la izquierda, mientras que la dupla de centrales será con Francisco Mattia y Facundo Monteseirín. En el medio, Matías Giménez irá recostado a la derecha y Marcos Fernández jugará por la izquierda mientras que Luis Jerez Silva será volante central más retrasado y un poco más suelto se moverá Marcos Gelabert. Arriba, en tanto, Martín Bravo volverá a ser delantero por el extremo mientras que por el centro del ataque irá Humberto Osorio Botello. Sin misterios, con ese equilibrio que mostró en el primer tiempo especialmente contra Platense, San Martín repite la fórmula, los nombres y el sistema. El objetivo vuelve a ser único: ganar en el Pueblo Viejo. Es que sorprendentemente, el rendimiento de visitantes lo tienen invicto y potencian la chance de que metiendo un triunfo en Concepción, el ascenso a posiciones protagónicas en la tabla será rotundo. El momento de reencontrar el rumbo con el envión de un triunfo.



Entradas



Hoy de 10 a 20 y mañana domingo desde las 9 hasta el inicio del partido estarán habilitadas las boleterías para adquirir las entradas para el partido del domingo ante Independiente Rivadavia. La Popular cuesta 300 pesos.

ABRE LA FECHA

Estudiantes con Atlanta es el partido

Estudiantes de Buenos Aires será local ante Atlanta, primero y segundo de la Zona A, siendo las revelaciones en el inicio de la temporada, en el partido más relevante de los tres a celebrase hoy en el inicio de la fecha 9 de la Primera Nacional. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de Caseros, desde las 18, con el arbitraje del sanjuanino Mario Ejarque y televisación de DirecTV.



Los otros dos partidos de la programación sabatina serán Tigre-Villa Dálmine (Zona B, 16.40 por TyC Sports) y Belgrano-Ferro (Zona A, 18.40 por TyC Sports).



En la Zona A el puntero es Estudiantes con 21 puntos, Atlanta 19, Estudiantes de Río IV con 17, Deportivo Morón 15 y Platense 13.



En tanto, por la Zona B, Sarmiento es el puntero con 18 unidades, San Martín de Tucumán (un cotejo menos) y Quilmes 14, Defensores de Belgrano 13, Instituto y Deportivo Riestra 12.



Estudiantes y Atlanta, dos de los cinco ascendidos de la Primera B, están realizando un inicio de temporada espectacular. Entre ambos suman 39 unidades y son los dos primeros de la zona, postergando a "grandes" de la divisional como Platense, Belgrano, Ferro, Independiente Rivadavia, Nueva Chicago o Temperley.



El "Pincha", dirigido por Diego Martínez, ganó seis partidos consecutivos en el inicio hasta perder ante Platense, mientras que Atlanta, con Alejandro Orfila como DT, hoy suma tres victorias seguidas y sólo cayó en Villa Crespo ante Estudiantes de Río IV.

La Lepra, confirmada para el clásico

El entrenador de Independiente Rivadavia, Luciano Theiler, dispuso una práctica de fútbol en el estadio Bautista Gargantini y probó el posible once de cara al choque ante San Martín. La novedad más importantes es que el volante Santiago Úbeda participó del ensayo formal, ya que antes no lo había hecho por una fatiga muscular y su lugar lo había ocupado Matías Viguet. En la práctica, Theiler ratificó las tres variantes que había probado con respecto al equipo que perdió 2 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires. Todas las modificaciones se produjeron en defensa. Emilio Porro y Julián Marchioni ocuparon los lugares de los lesionados Julián Navas y Yair Marín. En tanto que Rodrigo Colombo, quien cumplió su fecha de suspensión, ingresó por Franco Abrego. Los once titulares serían: Cristian Aracena; Porro, Colombo, Marchioni y Rodrigo Ayala; Pablo Palacio, Santiago Úbeda, Franco Negri y Nicolás Quiroga; Sergio González y Gonzalo Klusener.