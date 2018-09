Regreso sin gloria. Desamparados volvió al Serpentario aunque no pudo sumar la primera victoria de la temporada.

Víctor Andrada se mostró disconforme con el resultado de anoche debido a que en su visión el equipo hizo un buen partido como para sumar los tres puntos. "Me voy con mucha bronca porque el equipo tuvo un rendimiento importante. Se generaron diferentes opciones como para anotar y no lo ganamos por esas cosas que tiene el fútbol", resultó el análisis inicial del entrenador. El tercer empate en lo que va de la temporada para su equipo, hizo que Copito destacara que "se nos hizo complicado este arranque por el tema de las lesiones, pero ya vamos a ir mejorando. Los nuevos jugadores se siguen conociendo y el equipo va apareciendo como pretendemos".



Sobre el nivel general del certamen, evaluó que "es todo realmente muy parejo. No hay casi victorias y cuando ocurren son por apenas un gol. Hoy (por ayer) la idea era sumar los primeros tres puntos pero ellos se encontraron con ese gol en el inicio que nos hizo cambiar todos los planes".