En la recta final de la preparación para el Mundial de "Rusia 2018", el dirigente sanjuanino, Jorge Miadosqui, actual presidente de San Martín y secretario de selecciones nacionales de la AFA, habló en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento de diferentes temas deportivos, del presente del Verdinegro e incluso se dio tiempo para hablar de la chance de incursionar en la política.





-¿Qué tiene de diferente para usted estar en este Mundial desde el lado organizativo?



-En general, la gente observa sólo lo que son los entrenamientos, los partidos y no mucho más que eso. Pero en el área de selecciones de la AFA se está trabajando desde que se clasificó en Ecuador: a partir de ese momento, los empleados administrativos comenzaron con todo lo que es el tema de conseguir pasajes, lugares de entrenamiento, hospedajes, etc. Por ejemplo, el lugar donde Argentina hará base en Rusia no estaba previsto para entrenamientos de fútbol, sino que era un predio de alto rendimiento de canotaje. Pero como nos gustó el lugar y luego de seis meses de construcción y remodelaciones, ya está listo y dicen que es impresionante.





-Al tener estrellas mundiales como son los jugadores argentinos de la selección, ¿toda la infraestructura que hay alrededor de ellos tiene que ser de primer nivel?



-Es así, se trata de una normativa de AFA. El avión que se contrató para el Mundial es con 90 pasajeros y es totalmente de primer nivel. Ese avión nos llevará de Buenos Aires a Barcelona, luego va a Moscú con la utilería y los sparrings, y luego nos busca de Barcelona para llevarnos primero a Israel para disputar el último amistoso, y luego de eso nos llevará hasta Rusia.





-¿Habrá finalmente una reunión con el papa Francisco en Roma?



-El tema pasa por una cuestión de tiempos y agenda. Si se da la posibilidad diría que será el domingo 3 de junio: será como una excursión a Roma, ya que por entonces estaremos todos juntos en Barcelona con los entrenamientos.





-¿Cuánto dinero invierte AFA en todo lo que respecta al Mundial?



-Una parte se cubre mediante lo que entrega la FIFA por participar en el torneo y que lo hace de manera anticipada, mientras que el resto entiendo que se cubre con el amistoso en Israel. Además, se va recibiendo dinero por cada fase que uno va avanzando. A su vez, los jugadores tienen un viático que se les abona y a su vez se acuerda con ellos un pago especial en caso de lograr ciertos objetivos, por ejemplo ser campeón. Seguramente en el caso de Argentina se hará un acuerdo con un porcentaje para los futbolistas de acuerdo al ingreso que tenga la AFA.





-¿Cómo hace un sanjuanino como usted para llegar a un cargo de esta trascendencia?



-Primero tiene que ver con mi situación como dirigente de fútbol que empieza en el 2003 cuando estuve representando a la mesa de la B Nacional. Intuyo que llego a secretario de selecciones por el hecho que estuve en el "medio" del 38 a 38 entre Segura y Tinelli. En el "medio" porque cada vez que iba a una reunión previa, tanto de un lado como del otro, yo transmitía que pretendía que estuviéramos todos juntos. Y cuando la Comisión Normalizadora buscó a un dirigente para el cargo, se fijaron en mí. Yo en ese tiempo estuve solo, me ocupaba de todo, no había otra persona y con la Comisión Normalizadora me peleé muchas veces. Por ejemplo, para ir al Mundial de futsal fui a hablar con la Comisión y les dije que tenían que ir los dirigentes de futsal, algo que no quería la Comisión porque estaban en veredas opuestas de la política. Y al final, pude incluir a todos, y salimos campeones mundiales.



Y luego cuando llegó la nueva conducción, yo puse mi cargo a disposición porque me parecía lo correcto. Pero entonces se me pidió que continuara y ahora es una función distinta: porque hay muchas comisiones, donde cada uno hace su parte y se extendió mucho el trabajo de diferentes directivos. Se hace más eficiente y más prolijo. Y hay buen clima para hacer el trabajo.





-¿Cómo fue el impacto de la lesión de Sergio Romero?



-Fue algo lamentable. Dentro del ámbito de la selección, Romero es alguien a quien le tienen mucho aprecio en el grupo. Su lesión fue algo lamentable y que a todos los disgustó, pero también es cierto que debemos dejarla atrás y mirar hacia el futuro por el bien de toda la selección.





-Se dieron algunos cuestionamientos por parte de la esposa de Romero por su salida del plantel.



-Si Romero hubiera tenido alguna posibilidad de estar listo en diez días, esa chance se la hubieran dado. Considero que si esa chance no se le dio por parte del cuerpo técnico, es porque no se podía y no daban los tiempos. De acá a unos días se verá si la resolución es quirúrgica o no, y la selección cuenta con médicos muy buenos, quienes saben cómo actuar en este tipo de circunstancias.



Cuando fue la lesión de Lucas Biglia, el médico de la selección lo fue a ver a Europa y también estuvo con Romero que aún se encontraba con el problema de la rodilla y al Kun Agüero. Se hace desde la dirigencia un seguimiento de este tipo con los jugadores.





-¿Cuántos dirigentes por la AFA van al Mundial?



-Tres. Tapia, Luciano Nakis y yo. Nakis es un dirigente de Armenio que trabaja conmigo desde que comenzó esta etapa de Tapia como presidente.





-¿Hay más gente con la logística?



-Sí. Hay seis empleados de la AFA que se dedican exclusivamente al tema selecciones, que son muy eficientes y saben todo lo que deben hacer en torneos de este nivel porque cuentan con muchos mundiales encima.





-¿Le molesta cuando el público critica las tres finales perdidas o el hecho que se hable que la selección son los amigos de Messi?



-Las redes sociales tienen un problema: se usan de mala manera y con malicia, cuando en realidad debería ser todo lo contrario para lograr aprovecharlas. Yo ya entendí cómo se maneja esa gente que detrás de un teclado insulta, agrede o dice lo que quiere, sin ninguna responsabilidad.



Por eso los llamo cag...nes. A mí me pasa en San Martín: todos saben dónde me siento para ver los partidos y la gente no me dice nada. Pero en las redes sociales, me pegan siempre.



Yo digo, tenemos el mejor predio de San Juan y siempre tratamos de mejorar, todo en beneficio del club San Martín.

"Lo de España fue el mejor accidente que nos ocurrió porque deja enseñanzas".

-¿Qué piensa de las críticas por la elección de los jugadores para el Mundial?



-Si cualquier de nosotros hace una lista de 35 futbolistas, no creo que discrepemos en más de dos o tres. Estos futbolistas que eligió Sampaoli son los mejores que tenemos a disposición y sería el plantel que todos hubiéramos armado. Se puede discutir si podría haber llevado un cinco más u otro nueve, pero no más que eso.





-¿Por qué Icardi quedó excluido?



-Porque la idea del técnico es llevar dos nueve y eligió a otros por encima de Icardi. Por ahí si el entrenador fuera Maradona, él hubiera llevado más centrodelanteros.





-¿Le pone fichas a Higuaín?



-Sí, todas. Creo que hoy Higuaín nos puede sorprender. Veo hambre en la selección, lo veo en sus actitudes, en su forma de manejarse. Hay muchos que saben que es la última oportunidad de sacarse esa espinita que tienen desde hace rato.





-¿Es Messi más diez?



-Messi necesita de los diez. Messi solo no puede, él no está solo en el Barcelona. Debe armarse todo un esquema por detrás de Messi.





-¿Cuál es la injerencia de Messi en la elección de los jugadores en la selección?



-Para mí, creo que ninguna. Estoy seguro que con Messi se charla temas con logística, qué le parece moverse de tal forma o los entrenamientos, pero no creo que tenga injerencia por el tema que son los jugadores que llevaría la mayoría de los argentinos.

"Pienso que tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico y hay que dejarlos trabajar".

-¿Ve similitudes con el equipo campeón del mundo de 1986?



-Sí, veo cosas parecidas.





-¿Por qué lo dice?



-Porque tenemos grandes jugadores. Porque contamos con cosas que otros no tienen, aunque es cierto que en algunos aspectos nos quedamos atrasados. Por ejemplo, en tecnología. Hoy para ser jugador de fútbol no necesitás el que viene del potrero, necesitás un atleta y en eso nos están sacando ventaja varios países. Los alemanes son una muestra de ello, a partir de los clubes fundamentalmente. Nos están sacando una ventaja muy grande y yo le echo la culpa exclusivamente a alguien que se quedó con el dinero del fútbol televisado en los últimos 15 años. Los grandes empresarios hicieron un gran negocio, pero no le aportaron nada al fútbol.





-¿Hoy eso cambió?



-Sí. Hay variantes importantes, por ejemplo el dinero que se entrega a los clubes por competir en torneos internacionales o ganarlos. Desde los últimos dos o tres años hubo cambios importantes en ese sentido.





-¿Se achicó el negocio?



-No. Es cada vez más grande porque los clubes cada vez reciben más dinero por derechos de televisión. En 12 años, estuve recibiendo cheques de AFA a 180 días: en mis primeros años en el club estuve comprando ticket canasta para poder pagarle el suelo a los futbolistas de San Martín.



Nunca pudimos saldar esa deuda con la AFA y eso es algo que nos costó mucho tiempo.

¿Hoy continúa esa deuda?

-No. Vino una situación distinta con los derechos de televisión y San Martín no sólo pudo pagar la deuda, sino que en el balance del 31 de marzo terminó con un superávit de 47 millones de pesos. No existe en San Juan, entre todos los clubes de la provincia, algo como lo que tiene San Martín. Todo por el nuevo esquema de la televisión.

-Con semejante superávit, ¿hacia dónde va San Martín?

-Hicimos un predio que cuesta millones de dólares, no vale dos pesos el predio que hicimos, y que seguimos modernizandolo. En el estadio, estamos demoliendo los camarines, los bancos de suplentes; estamos modernizando el club.

-¿Y en el plano futbolístico?

-Bueno, ahí tenemos un problema que debemos mejorarlo. Sabemos que estamos en una situación incómoda y si me preguntan si este año fue un fracaso en lo deportivo, debo decir que sí. Que esperábamos mucho más de estos jugadores que tuvimos y no se dio. Pero no tiene que ver con una mala decisión de jugadores, sino con jugadores que no tuvieron el compromiso con San Martín: en la mitad del torneo hubo varios que quisieron irse. Si se fueron 15 futbolistas por algo fue.

-¿Cómo se arregla esto?

-Primero que nada traer jugadores que vengan a ponerse la camiseta y jugar.

-¿Es cierto que hay muchos futbolistas que no quieren venir a San Juan?

-Es verdad. Hay casos que prefieren por la mitad del dinero que les ofrecemos, quedarse a jugar en un club de Buenos Aires. Un ejemplo claro lo vivo cuando vengo con la selección y bajamos en Ezeiza con el avión: todos se van a su casa de manera directa, y yo hay veces que de acuerdo a la disponibilidad de vuelos puedo tardar hasta un día y medio en llegar a mi provincia. El futbolista no quiere eso, quiere estar en el ruido permanente.

"La idea es armar un comedor en San Martín para que los juveniles se alimenten bien".

-¿Cómo está hoy San Martín?

-Estamos muy bien y vamos a recibir mucho dinero por derechos de televisación, por sponsoreo. San Martín tuvo un movimiento de 100 millones de pesos la temporada pasada, es una empresa que necesita de eficiencia en todo lo que hace. No podemos estar especulando como pasaba antes, porque ahora tenemos recursos.

-¿Cómo ve las sociedades anónimas en el fútbol?

-Funcionan en el mundo entero. Pero antes que nada debe existir una reglamentación que las permitan, y no que por ahí deban haber "gerenciadoras" encubiertas como es el caso de Defensa y Justicia.

-¿Piensa que esas leyes pueden ocurrir?

-Sí. Por ejemplo, la Superliga tiene como una de sus pautas que cada equipo debe tener una licencia. Uno de los requisitos es que cada club debe tener diferentes gerentes, en áreas como marqueting, seguridad, prensa. En total son seis, tres deben ser dirigentes y los otros tres tienen que ser personas rentadas.

-¿Es compatible su cargo en las selecciones con la presidencia de San Martín?

-En el Mundial del 2006 armamos el equipo desde Alemania y ascendimos; en el 2010, fuimos a Sudáfrica y armamos el equipo que luego ganó la Promoción para quedarse en Primera; en el 2014, estuvimos en Brasil, y armamos el equipo que luego ascendió. Hoy hay una situación que permite no tener que estar cara a cara para contratar a los jugadores. ¿Si es compatible? Beneficia en muchos aspectos a San Martín.

-¿Que el defensor juvenil Francisco Álvarez esté de sparring de la selección tiene que ver con esto?

-Sí. Ahí tenés un causal. Él tuvo una lesión hace unas semanas y, cuando en otros casos no se esperó la recuperación de un sparring, en su caso sí se hizo. Ayer (por el viernes) le confirmaron que irá al Mundial de sparring.

-En San Juan se le ha puesto muchos recursos al deporte, ¿cómo ve que se está haciendo?

-Yo me ocuparía de otras cosas y no tantas cosas actuales que se hacen. Por ejemplo, de darles infraestructura a los clubes, más allá de lo que están haciendo con los techados. Sí veo que se hizo un cambio respecto de la gestión anterior respecto a los aportes que tiene ahora la cartera de Deportes. No le demos plata a los dirigentes, démosle infraestructura para que puedan competir.

-¿Cómo es su relación con el Gobernador?

-Es muy buena, comparto las cosas que está haciendo.

-¿Y con Jorge Chica?

-También, me llevo bien con ambos. Pero quiero aclarar que el gobierno es el sponsor principal de San Martín, aunque no nos subsidia. Quiero aclarar que aunque lo rindamos con un subsidio, no nos subsidia. El gobierno nos paga la publicidad de la camiseta, que actualmente es de casi 15 millones de pesos al año. Igual, si la vendiéramos le sacaríamos más dinero.

"Me gustaría ser intendente"

Miadosqui se refirió a su idea de en un futuro sumarse a la política tradicional y en ese sentido marcó cuál sería su objetivo: "Me gustaría ser intendente de la Capital porque es una ciudad donde se pueden hacer cosas. (Franco) Aranda es un amigo pero hay cosas que creo se deben mejorar y cambiar como las herramientas que tienen que ver con las habilitaciones y que perjudican al comerciante". Consultado sobre por cuál partido político lo haría, subrayó que "a aquellos que están fuera del partido gobernante a nivel nacional, mal no les va. Pero igual pienso que en temas elecciones, los que primero se lanzan son los primeros que se bajan".

Por último, se refirió a qué es más fácil: el fútbol o la política. "Sin dudas que la política, si no cómo se explica que a la política se quieren sumar muchos y en el fútbol cada vez falta más gente".