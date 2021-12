Muy feliz por ganar en San Juan y graduarse en el ciclismo rutero argentino, Enzo Luján agradeció a los medios de comunicación la difusión que se le otorga al ciclismo en San Juan y destacó que le hará muy feliz a sus comprovincianos enterarse de que a la Doble Chepes la ganó un riojano. "Esta es la carrera que todo riojano quiere ganar, y haberlo hecho me pone muy feliz. Aunque soy de Chamical (NdR: departamento ubicado al Noreste de Chepes) me sentí local y eso me empujó para sacar fuerzas de donde no tenía para ganar la carrera", explico.

"Tengo que agradecer a todo el equipo por esta victoria. Conté con todo el apoyo de Rolando (Manzanelli, director) y Diego (Tivani, técnico) que me iban dirigiendo desde la camioneta. Tuve sangre fría porque en los últimos 40 kilómetros me sentía muy bien y quería atacarlos. Diego me calmaba y me decía que no me apurara, que había mucha gente con el mismo tiempo y si llegábamos a un sprint tenían más posibilidades que yo, como Juarez, Dotti y Contreras. Y yo sabía que que mi oportunidad era una fuga o jugarmela con Buchanan o alguno no tan rápido como yo. Me atacó Leo (Cobarrubia) sabía que no me tenía que sacar más de 30 segundos, lo controlé y luego sabía que tenía que llegar delante de Contreras para ganar, como se dio".