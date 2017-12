Feliz. Así se mostró Nico, quien sumó su segundo triunfo en la temporada pero que calificó como el "soñado". Anotó su nombre en el historial de la clásica más especial.

Muy emocionado pero a la vez con la tranquilidad que lo caracteriza, Nicolás Naranjo analizó la enorme victoria que consiguió en la 61ra Doble Difunta Correa. "Es la carrera que siempre soñé ganar. Muchas veces estuve cerca pero no se me daba, hoy el equipo hizo un trabajo enorme así que el triunfo es para ellos", contó el ganador representante de la Agrupación Virgen de Fátima que esta temporada había ganado el circuito homenaje a la Doble Calingasta, otra clásica.



Pero si bien el oriundo de La Bebida ya sabe lo que significa alzarse con grandes victorias, la clásica de ayer era especial "La Difunta es la carrera más linda y más importante del país, si bien no soy muy devoto soñaba con ganarla", expresó Nico que ahora llegará entonado al Giro del Sol.

Obsequios de fin de año



En la previa de la competencia, el equipo "Fundación Deporte y Salud" que comanda "Fido" Galván obsequió a los medios de prensa bolsitas de garrapiñadas, turrones y budines. Un gran gesto de fin de año.



El ciclista español Daniel Moreno, ciclista del Movistar que llegará para correr la Vuelta a San Juan, se adelantó y llegó para pasar las fiestas de fin de año con la familia de su esposa sanjuanina, Daniel aprovechó para estar en la clásica.