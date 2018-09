-¿Qué diferencia al Villicum de otros autódromos?



-Este autódromo es muy técnico y muy avanzado a nivel mundial. Tiene conceptos totalmente nuevos: en su diagrama, en cómo se enlaza un sector con otro; el ritmo de carrera será distinto de un sector de la pista a otro. Es muy complejo, con varios secretos de conducción. Además será muy seguro para los pilotos, porque este aspecto fue extremadamente estudiado a la hora de pensarlo, llevarlo al papel y luego concretarlo. Fueron muy importantes además las reuniones previas con la FIM y la FIA en la búsqueda de las homologaciones, porque fuimos puliendo muchos detalles.



-¿Qué buscaron a la hora del diseño?



-Generar buenos espectáculos y darle a los pilotos una herramienta única. No tengo dudas que habrá carreras atractivas en El Villicum. El público va a tener ganas de venir siempre y tengo que decir que por su complejidad de conducción no a todos los pilotos les va a gustar. Pero eso sí, a los que les guste les va a encantar correr acá; y a los que no les parezca atractivo directamente lo van a odiar. Fue pensado para eso también.



-¿Tiene aspectos o tomaron ideas de otros circuitos?



-No tiene copia de ningún otro autódromo. Sí estudiamos muchos a nivel mundial y se tomaron conceptos para modificar o mejorar buscando algo nuevo, sólo eso. Tal vez, por los cambios de niveles que es una de las características especiales del Villicum se lo pueda relacionar con el autódromo Portimao, de Portugal, pero el de Albardón es único. Para el motociclismo será un trazado ideal, que al Mundial de SBK le va a sentar muy bien. Y para el TC creamos una variante que a los pilotos les va a gustar bastante.

Trepidante. Esta S en desnivel es la curva 7. Como se inundó y se hizo una laguna en su construcción, la bautizaron Curva de Los Patos. En detalle. Un plano de los u-drain, los drenajes especiales que colocaron a lo largo del circuito y que evitará problemas en casos de lluvia.

--Las características --El circuito tiene 4.266 metros de longitud en su configuración mas larga, pues incluye otros dos trazados más cortos. Además, cuenta con un cambio de altura de 39 metros entre sus sectores más bajo y alto. El ancho de la pista varia entre 16 y 21 metros y tiene 17 curvas en total, con giros rápidos y otros más técnicos y lentos, con al menos tres sectores de sobrepaso claros para asegurar un buen espectáculo.



De acuerdo al especialista, las transiciones de altura son una características especial, con distintos tipos de peralte: positivos, planos y negativos. Hay ingresos a curva y salidas de curva ciegos que aseguran una gran adrenalina para quien transite por ellos, como por ejemplo la Curva de Los Patos.



En tanto, todos los aspectos de seguridad fueron destacados por Stella, para cumplir con los requerimientos de la FIM y de la FIA. Hay 10 kilómetros de guardarailes, sobrepianos que evitarían la entrada a la leca y 17 hectáreas de parquizado, que además de estética cumplen una función de seguridad.